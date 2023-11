Nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda martedì 14 e mercoledì 15 novembre, Umit cercherà vendetta con l'aiuto di Fikret contro il signor Yaman. Così, grazie ad un piano della dottoressa, Fikret fotograferà Demir insieme all'amante per rovinare il suo matrimonio con Zuleyha. Intanto, Mujgan sorprenderà Gaffur in casa propria ed accuserà Zuleyha di incompetenza. Gulten rivelerà a Fadik che suo fratello ha impegnato il terreno appartenente a lei. Demir, furioso con Umit, deciderà di porre fine alla loro relazione minacciandola.

Mujgan si scaglia contro Zuleyha a causa di Gaffur

Mujgan sorprenderà Gaffur all'interno della sua dimora mentre esce dal bagno. La reazione della dottoressa Hekimoglu non sarà delle migliori e accuserà Zuleyha di non riuscire a gestire adeguatamente i lavoratori della sua tenuta. Gulten, esausta e stufa delle conseguenze dei comportamenti del suo stesso fratello, si confiderà con Fadik rivelandole anche che Gaffur ha deliberatamente impegnato l'atto di proprietà di un terreno appartenente a lei.

Demir chiude con Umit minacciandola

Demir, ancora scosso dalle emozioni tumultuose generate dall'incidente del braccialetto, percepirà una crescente rabbia nei confronti di Umit. Determinato a porre fine definitivamente alla loro relazione, Yaman prenderà una decisione importante: incontrare Umit per ribadire con fermezza la fine del loro legame.

Umit si mostrerà reticente, innescando una serie di eventi che porteranno l'uomo all'esasperazione. Per questo motivo Demir minaccerà la dottoressa. Una volta rientrata a casa, Umit si imbatterà in Fikret che confesserà di aver rinunciato al trasferimento in Germania.

Fikret e Umit si alleano contro Demir in Terra Amara

Fikret e Umit condivideranno il desiderio di vendicarsi di Demir, accusato di essere l'artefice di una serie di ingiustizie nei confronti di entrambi.

La determinazione dei due ragazzi si fonderà in un'ossessione vendicativa che li spingerà a tessere un piano intricato. Umit deciderà di contattare Demir telefonicamente fingendo di volersi togliere la vita. La situazione prenderà una piega sorprendente quando Yaman, spinto da un impulso di preoccupazione, si affretterà a soccorrerla. In questo preciso istante, nell'ombra, Fikret coglierà l'opportunità per immortalare di nascosto Demir e Umit insieme e recapitare questi scatti a Zuleyha.