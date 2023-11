La vita di Züleyha rischia di cambiare nuovamente nelle puntate della quarta stagione di Terra Amara. Dal giornale scoprirà che Ümit non è morta in un incidente stradale: grazie all'autopsia nel suo corpo è stato rinvenuto un proiettile. Züleyha sa che è stata lei a spararle, per questo temerà per la sua incolumità: per lei potrebbero aprirsi nuovamente le porte del carcere.

Iskender chiede che il corpo della figlia Ümit venga riesumato

Nella quarta stagione di Terra amara arriverà un nuovo personaggio a movimentare le dinamiche di Çukurova. Si chiama Iskender ed è il padre di Ümit.

Verrà a sapere che la figlia è morta in un incidente stradale, così arriverà in città per renderle omaggio nella sua tomba. La sua visita, però, avrà anche un altro intento, perché pochi giorni prima ha ricevuto a casa una telefonata anonima, in cui qualcuno gli diceva che la figlia non è morta in un incidente, ma è stata uccisa da qualcuno.

Iskender si recherà in procura accompagnato dal suo avvocato e al pubblico ministero chiederà di riaprire il fascicolo riguardante la morte della figlia. Racconterà della telefonata ricevuta, per questo vorrà che il corpo della figlia venga riesumato per effettuare l'autopsia.

Dall'autopsia si apprende che Ümit è stata uccisa

Sarà così che il pm riaprirà l'indagine sulla morte di Ümit, e immediatamente il corpo verrà riesumato e sottoposto ad autopsia.

Il pm assisterà sarà presente durante l'esame autoptico che verrà eseguito dall'anatomopatologo e potrà constatare con i suoi stessi occhi che nell'addome della donna è presente un proiettile.

Iskender aveva ragione, così la polizia farà partire subito le indagini per trovare l'assassino.

Züleyha scopre dell'omicidio di Ümit dal giornale

La notizia arriverà anche sui maggiori quotidiani locali e anche Züleyha in prima pagina potrà leggere la notizia: "È stato rilevato che il primario dell'ospedale di Çukurova è stato vittima di omicidio. Ümit Kahraman non è morta a causa di un incidente stradale. Su richiesta del padre Iskender Kahraman è stata riesumato il corpo e grazie all'autopsia è stato riscontrato un proiettile.

A quanto pare la dottoressa, prima dell'incidente, è stata uccisa prima dell'incidente. Si cerca l'assassino, la procura ha avviato un'indagine".

Züleyha inizierà a tremare: è stata lei a sparare Ümit, ma quando è ritornata nel luogo dell'accaduto insieme a Fikret e Fekeli non ha trovato il corpo e la macchina della donna, quindi pensava che si fosse salvata. A chiaro che dietro questa faccenda si nasconda la mano di qualcuno che vuole provare a incastrarla e Züleyha non potrà immaginare che tale persona sia proprio Hakan.