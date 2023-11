Giselda Torresan ha deciso di esporsi al Grande Fratello. Nella serata del 5 novembre, durante una chiacchierata con Rosy Chin, nella quale ha assistito anche Vittorio Menozzi, la 34enne veneta ha fatto notare alla coinquilina di passare la maggior parte del suo tempo in cucina. Secondo lei, Rosy dovrebbe lasciare un po' di spazio anche agli altri in modo che possa mettere in risalto anche altre qualità.

Le dichiarazioni di Giselda

Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Rosy Chin si sono ritrovati a parlare in zona piscina. Ad un certo punto la concorrente originaria di Pieve del Grappa ha fatto notare alla chef italo-cinese di passare la maggior parte del tempo in cucina: "Sembra che sei qua solo per cucinare, per come la vedo io". A detta della 34enne, Rosy dovrebbe dare la possibilità anche agli altri concorrenti di imparare e aiutare.

Giselda sostiene che Chin debba essere ovunque all'interno della casa di Cinecittà, in modo da mettere in risalto anche altre sue qualità oltre al saper cucinare. A tal proposito Torresan ha fatto notare a Rosy di aver cucinato anche la domenica, nonostante fosse un giorno di riposo: "Sembra che siamo in un ristorante".

Dunque il suo consiglio è che la coinquilina esca dalla sua confort zone e viva al meglio la "convivenza forzata" con gli altri coinquilini.

ODDIO GISELDA risponde alla cuoca che non fa altro che stare in cucina.#grandefratello pic.twitter.com/jhGOaHSiQT — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 5, 2023

La replica di Rosy

Dopo avere ascoltato il monologo di Giselda, Rosy Chin ha detto che il suo habitat è la cucina.

Grazie al GF sta perfezionando alcune tecniche da mettere poi in risalto nel suo ristorante. Dunque la chef è convinta di non togliere spazio a nessuno: "Mi lasci cucinare? Non mi togliere ciò che mi piace". Sulla base di quanto affermato la concorrente italo-cinese ha sostenuto che se all'interno della casa il suo stare in cucina è visto come un ostacolo è pronta a farsi da parte anche se non condivide.

Infine Chin ha fatto notare di essersi riposata il giorno del suo compleanno.

Rosy Chin critica Vittorio Menozzi

Durante il pomeriggio Rosy Chin ha discusso con Vittorio Menozzi. Quest'ultimo ha cercato più volte di aiutare la coinquilina a preparare la cena, ma secondo lei anziché aiutarla avrebbe solo creato confusione. Dunque in più occasioni Rosy ha chiesto all'ingegnere di Parma di stare lontano dai fornelli in quanto il suo aiuto è nullo.

Sebbene Vittorio abbia detto più volte che stava scherzando e non voleva inferire nella preparazione delle pietanze, Chin non ne ha voluto sapere nulla.

In realtà non è la prima volta che Rosy Chin si trova a discutere per la cucina. Durante i primi giorni del Reality Show ha discusso con Beatrice Luzzi per la stessa identica cosa: secondo l'attrice, la chef Rosy non lascerebbe cucinare gli altri.