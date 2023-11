Letizia Petris ha deciso di chiudere la relazione con Andrea dopo 3 anni. Da quel momento si è avvicinata ulteriormente a Paolo Masella, ma la concorrente parlando con Giuseppe Garibaldi ha rivelato di volerci andare con i piedi di piombo. Nonostante i suoi compagni d'avventura vogliano che fra lei e Paolo scatti il bacio, Letizia ha ribadito che per il momento non avverrà.

Letizia frena su Paolo

Al Grande Fratello, Paolo Masella ha dichiarato il suo interesse nei confronti di Letizia Petris. Quest'ultima nel mezzo di una chiacchierata confidenziale con Giuseppe Garibaldi ha detto che non intende correre: "Inutile che continuate a stressarmi dicendo di buttarmi". La giovane vuole fare le cose con calma, anche perché ha appena chiuso una relazione di 3 anni.

Dunque Pretis ha rivelato che momentaneamente la sua priorità è pensare a sé stessa: ora che è single non vuole nuovamente intraprendere una relazione.

Infine la concorrente ha detto di non essere minimamente interessata alle dinamiche che potrebbero scaturire all'interno del reality show: "Qui mi dicono che lo devo baciare entro la puntata. Ma stiamo scherzando?".

La dichiarazione di Masella

La riflessione di Letizia Petris nasce dalle parole di Paolo Masella.

Il macellaio romano ha detto di non avere mai provato le emozioni che sta provando con lei. A tal proposito ha rivelato di provare una sensazione che non è mai riuscito a provare neanche con la sua ex con la quale è stata insieme 4 anni.

Tuttavia Paolo ha detto di essere pronto ad aspettare i tempi di Letizia, per questo motivo non forzerà le cose durante la conoscenza.

Infine Masella ha confidato che per lui la cosa più importante è vedere Letizia felice: "La mia vittoria è che ti stai valutando bene per quella che sei".

Il commento dei concorrenti su Letizia e Paolo

Nel frattempo, la vicinanza tra Paolo e Letizia è stata oggetto di discussione tra i concorrenti del GF. Durante la festa di sabato sera, alcuni coinquilini si sono lasciati andare con un ballo sensuale.

Fiordaliso perplessa ha chiesto a Massimiliano Varrese come mai Paolo non abbia provato a baciare Letizia al termine del ballo.

Secondo Varrese, ognuno ha i suoi tempo quindi è giusto non forzare la mano. Al contrario, Beatrice Luzzi ha sollevato dei dubbi sul reale interesse di Letizia Petris: "Secondo me a lei lui non piace. Non c'è pulsione". L'attrice ha ipotizzato che fra i due non sia scoccato ancora il primo bacio per mancanza di attrazione. Non è la prima volta che Beatrice sostiene che Letizia non sia realmente interessata al coinquilino. Nei giorni scorsi, addirittura Luzzi ha ipotizzato che Petris nutrisse più attrazione nei confronti delle ragazze rispetto a Paolo.