Nel giorno in cui Perla potrebbe trasferirsi nella casa del GF sul settimanale Chi ha criticato Greta e la sua relazione con Mirko, secondo lei ancora in piedi proprio per il desiderio di visibilità della tentatrice. Vatiero ha anche risposto alle frecciatine di Rossetti sui ritocchini estetici, sottolineando che ne avrebbe fatti molti più di lei nonostante a Brunetti piacciano le ragazze naturali.

Le stoccate di Perla

La protagonista di Temptation Island non ha risparmiato frecciatine sia all'ex fidanzato che alla sua attuale compagna, sulla quale ha detto che starebbe con Brunetti esclusivamente per visibilità.

Sull'ultimo numero di Chi, uscito il 15 novembre, Vatiero è andata contro Greta dichiarando: "Lei è il nulla, incommentabile, una passante".

"Sta con Mirko solo per quello che c'è intorno, è palese", ha detto ancora la ragazza qualche giorno prima di iniziare l'avventura da concorrente del reality-show condotto da Alfonso Signorini.

Perla ha anche risposto alle parole che Greta ha usato per dire che l'avrebbe presa in giro per i ritocchini estetici che ha fatto a poco più di vent'anni.

"Ho solo detto che il problema era che Mirko si fosse messo con una persona così diversa da me. Lui mi diceva che ero perfetta così quando stavamo insieme", ha precisato la futura concorrente del GF.

A Brunetti che l'ha punzecchiata sul filler alle labbra che ha fatto dopo l'esperienza a Temptation Island, inoltre, Vatiero ha risposto: "Sta con una che ne ha fatto il quadruplo di me".

Le lacrime di Mirko

Il pubblico attende l'ingresso di Perla nella casa dopo aver assistito al confronto con Mirko nell'ultima puntata: i due hanno parlato a lungo in collegamento e la commozione ha preso il sopravvento quando Alfonso ha chiesto quanto tengono l'uno all'altro da 1 a 100.

Il concorrente non ha trattenuto le lacrime anche dopo la diretta, quando le telecamere l'hanno sorpreso in giardino mentre ripensava con nostalgia alla storia ormai finita con Vatiero.

Il ragazzo si è detto anche preoccupato della reazione che Greta potrebbe avere vedendolo piangere per la ex, ma lei ci ha tenuto a rassicurarlo con una serie di messaggi social con cui ha spiegato che sta seguendo tutta la vicenda da casa ma non esclude che in futuro potrebbe entrare nel cast del reality-show proprio per rimescolare le carte nel "triangolo" che dall'estate scorsa impazza su siti e riviste. "Se farei la concorrente? Assolutamente sì. Per Mirko sono pronta a tutto", ha fatto sapere la tentatrice a Casa Chi.