Nelle puntate della soap opera Terra Amara in onda su Canale 5 dal 19 al 25 novembre 2023 Zuleyha abortirà dopo un grave incidente stradale. Intanto Umit ricatterà la madre Sevda e la obbligherà ad aiutarla a riconquistare Demir.

Trame Terra amara fino al 25 novembre: Fikret ingannato da Demir e Fekeli

Negli episodi in onda dal 19 al 25 novembre, Fikret e Umit porteranno avanti la loro alleanza contro Demir e Zuleyha.

A sorpresa Umit si presenterà alla festa di compleanno del piccolo Adnan, facendo infuriare Demir. Intanto l'imprenditore nell'occasione annuncerà di aver deciso di dare al figlio il nome del suo vero padre biologico, ossia il defunto Yilmaz.

Proprio in quei minuti intanto Fikret appiccherà un incendio nella stalla dei Yaman senza accorgersi della presenza di Gaffur, che comunque riuscirà a salvarsi.

Contestualmente Fikret si nasconderà e di lui non ci saranno tracce. Per provare a stanarlo Demir farà credere di aver ferito gravemente Ali Rahmet Fekeli: il piano andrà a buon fine e Fikret capirà di essere caduto in una trappola quando vedrà lo zio vivo e vegeto in compagnia del fratellastro. A quel punto Fikret si dirà disposto a porre fine alla sua vendetta contro Demir, ma solo se lui dirà pubblicamente che il loro defunto padre Adnan Senior era una persona cattiva, una cosa che ovviamente è inaccettabile per Yaman.

Demir e Gaffur cacciano Rasit, Zuleyha operata d’urgenza

Successivamente Gaffur verrà riaccolto alla tenuta dopo che era stato mandato via da Demir. Intanto Lutfiye inviterà Fikret a sotterrare l’ascia da guerra nei confronti del fratellastro.

In seguito i festeggiamenti del matrimonio di Rasit e Fadik saranno interrotti da una donna che sosterrà di essere la moglie del novello sposo, il quale quindi verrà cacciato da Demir e Gaffur: durante i festeggiamenti inoltre Zuleyha dirà a Sermin di aspettare un figlio.

Dopo aver ascoltato una conversazione tra quest'ultima e Fusun, la dottoressa Mujgan metterà al corrente Umit della gravidanza di Altun.

Ma ben presto Zuleyha avrà un incidente stradale e perderà la creatura che portava in grembo, venendo salvata dopo un'operazione d'urgenza.

Ali Rahmet Fekeli denuncia Fikret, Yaman affronta Umit

Fekeli dirà a Lutfiye di essere preoccupato per Fikret dopo aver appreso che in passato ha avuto una relazione con Umit. Inoltre lo stesso Ali Rahmet farà arrabbiare il nipote quando lo denuncerà con l’accusa di essere il responsabile dell’incidente di Zuleyha: dopo aver dimostrato la propria innocenza, il ragazzo dirà a Fekeli di non considerarlo più suo zio. Intanto Demir ordinerà a Umit di non entrare più nella sua tenuta.

Sermin farà sapere a Lutfiye di aver scoperto che il vero nome di Umit è Ayla. Intanto la dottoressa avrà una nuova conversazione con Sevda, la quale le giurerà che non l’ha abbandonata di sua volontà quando era bambina.

A quel punto Umit ricatterà Sevda costringendola a far separare Zuleyha e Demir. La cantante, pur di non allontanarsi dalla figlia, alla fine accetterà di tramare contro Altun. In particolare inizierà a insinuare in Yaman il dubbio che sua moglie non abbia mai dimenticato il defunto Yilmaz.