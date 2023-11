Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello prevista per lunedì 20 novembre 2023. Il Reality Show di punta Mediaset, condotto da Alfonso Signorini, tornerà in onda con una nuova diretta nell'ambito della quale verrà annunciato il verdetto del televoto pensato per eleggere i concorrenti da salvare. Tra i sei inquilini in corsa, ad avere la meglio al momento, stando ai sondaggi, ci sarebbero Grecia e Ciro, ultimo invece Paolo Masella.

Intanto all'interno della casa Giuseppe Garibaldi ha ammonito Vittorio Menozzi facendogli presente come secondo il suo punto di vista Beatrice Luzzi si stia avvicinando a lui solo per questioni di strategia.

Grande Fratello i sondaggi al 20 novembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 16 novembre 2023, ad essere nominati sono stati: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Rosy Chin, Letizia Petris e Paolo Masella. La nomination è in positivo e il pubblico da casa è chiamato a votare per il concorrente che si intende salvare. Stando a quanto riportato dagli ultimi sondaggi presenti sui forum dedicati al reality show, ad avere la meglio dovrebbe essere Grecia, con circa il 55.91% di preferenze. Al secondo posto dovrebbe invece esserci Ciro, con l’11% di gradimento. Terzo posto per Rosy, la quale al momento sarebbe la terza preferita con il 9.98% di voti. Al quarto posto invece seguirebbe Giuseppe, con il 9.52% di preferenze.

Ultimi due posti per Letizia Petris, con il 7.91% di voti e Paolo Masella, fermo al 4.99% di preferenze. I due concorrenti più votati saranno decretati immuni, mentre il meno votato concorrerà alla prossima nomination eliminatoria. Non resta dunque che attendere la diretta per scoprire se i sondaggi avranno o meno pescato i concorrenti 'predetti'.

Giuseppe mette in guardia Vittorio da Beatrice

Intanto nella casa del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi continua ad avere alcuni dubbi sul comportamento di Beatrice Luzzi. Stanco di alcuni atteggiamenti, l’ex barman ha deciso di confrontarsi con Vittorio Menozzi mettendolo in guardia proprio dalla Luzzi. Giuseppe ha iniziato ammettendo di aver pensato molto in questi giorni arrivando alla conclusione che l’attrice si sia avvicinata a Vittorio solo per avere una figura che possa assecondare alcune sue scelte.

Rivolgendosi all’inquilino, Giuseppe gli ha così confessato: “Secondo me Beatrice si è legata a te solo perchè ha bisogno che l’assecondi nel suo gioco. Questo avvicinamento lo trovo strano. Lei ti vuole solo condizionare”.

L'inquilino è rimasto stupito dalle parole del suo compagno e ha evidenziato come in questo momento Luzzi sia una persona a lui amica. Successivamente Giuseppe ha chiesto al compagno d'avventura come mai la scorsa notte i due abbiano dormito insieme se la loro intenzione è solo quella di instaurare un'amicizia.

Vittorio è rimasto fermo sulla sua posizione spiegando come Beatrice gli abbia chiesto di trascorrere la notte insieme soltanto per avere un po' di sana compagnia.