Züleyha e Sevda diventeranno delle assassine nelle prossime puntate della terza stagione di Terra Amara, anche se faranno la cosa a fin di bene. Dei ladri faranno irruzione a Villa Yaman: uno di loro proverà a uccidere Sevda e Adnan, ma la donna lo ferirà gravemente con un colpo d'arma da fuoco. Züleyha concluderà il ''lavoro'' uccidendo l'aggressore con un altro sparo. Temendo di finire in carcere per omicidio Züleyha e Sevda si adopereranno per occultare il corpo.

Il ladri fanno irruzione a Villa Yaman

Sembrerà una notte tranquilla a casa Yaman, invece improvvisamente faranno irruzione alcuni ladri.

Sevda si troverà a casa da sola con i bambini e gli operai verranno rinchiusi in una stalla proprio dai ladri. In un primo momento Sevda si nasconderà per evitare di affrontarli, ma alla fine si farà forza e avrà un coraggioso faccia a faccia con loro.

Ovviamente non li affronterà disarmata e quando si renderà che uno degli uomini avrà intenzione di rapire il piccolo Adnan, nell'istante scappato da casa, impugnerà la pistola e sparerà nelle gambe di uno di questi.

Züleyha uccide un ladro

Nonostante il ladro sia ferito a una gamba non si arrenderà. Anche lui impugnerà la sua pistola e la punterà contro Sevda e il bambino, deciso a farli fuori entrambi. Saranno momenti al cardiopalma quelli che vivrà Sevda, ma fortunatamente ci penserà Züleyha a salvare la vita entrambi.

Quando li vedrà in pericolo prenderà la sua arma e sparerà contro il ladro, facendolo fuori. Züleyha sembrerà avere più sangue freddo, mentre Sevda non farà altro che sentirsi in colpa per ciò che è successo: "Abbiamo ucciso un uomo, ma che cosa abbiamo combinato".

Sevda e Züleyha occultano il corpo senza vita del ladro

Sevda sarà molto preoccupata: se venisse fuori che sono state loro a porre fine alla vita dell'uomo probabilmente finirebbero in carcere e chissà che fine farebbero i suoi bambini.

Züleyha, però, avrà già in mente come procedere: non diranno a nessuno che hanno ucciso un uomo, prenderanno il corpo e lo seppelliranno in un luogo sicuro.

Le due donne, così, si faranno forza e metteranno il cadavere nella macchina. Arriveranno in un luogo abbastanza isolato e lontano da Villa Yaman, e Züleyha con una pala inizierà a scavare una buca.

Il corpo del ladro verrà sepolto avvolto in una sorta di coperta. Sevda non farà altro che piangere e lo maledirà per quello che le ha fatto fare.

Intanto inizieranno a pensare chi possa nascondersi dietro questo assalto. Per Züleyha c'è la mano di Fikret: dopo aver mandato in carcere Demir accusato di tentato omicidio nei confronti di Ümit, ora potrebbe vendicarsi nei suoi confronti. La verità, però, sarà un'altra: Fikret non è coinvolto nella vicenda e un uomo misterioso osserverà Züleyha mentre occulterà il corpo del ladro, di chi si tratterà?