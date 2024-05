L'ottava puntata del serale di Amici andrà in onda domenica 12 maggio (non sabato 11 per evitare lo scontro con la finale dell'Eurovision Song Contest in onda su Rai 1) ma è stata registrata questo giovedì, perciò sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è accaduto in studio. La commissione esterna ha scelto i finalisti di quest'anno, che sono Marisol, Holden, Dustin, Petit e il vincitore dell'ultimo ballottaggio della stagione: chi tra Mida e Sarah avrà la meglio in questa sfida diventerà il quinto finalista.

I verdetti della semifinale

Nel corso della registrazione del 9 maggio sono stati scelti gli allievi finalisti della 23^ edizione di Amici.

Gli spoiler che stanno circolando in rete al termine delle riprese, infatti, annunciano che la giuria ha emesso gli ultimi verdetti di questa stagione e l'ha fatto dopo aver assistito alla consueta gara a squadre, che questa settimana ha visto contrapposti i team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo in tutte e tre le manche (i Todarelli non hanno potuto partecipare perché da sabato scorso non hanno più alunni).

I semifinalisti che in queste ore hanno staccato il pass per la finalissima del 18 maggio, dunque, sono: Marisol, Petit, Dustin e Holden. Tutta la squadra di Alessandra e Rudy è riuscita ad approdare all'ultima puntata.

A questi quattro talenti si aggiungerà il vincitore dello spareggio per l'unica eliminazione della serata, ovvero uno tra Mida e Sarah.

Alla nona e ultima puntata del serale, dunque, parteciperanno cinque allievi e ognuno gareggerà per sé stesso.

Le polemiche sull'assenza di Holden

Nei giorni che hanno preceduto l'ultima registrazione del serale sul web si è parlato tanto di un allievo che spesso e volentieri non ha partecipato alle attività di gruppo.

Molti fan di Amici hanno protestato per l'assenza di Holden ai giochi e alle gare che tutti gli altri semifinalisti hanno fatto in settimana, come il quiz in casetta per vincere una cena o la prova su La Bohéme giudicata da Alfonso Signorini.

Il cantautore romano non si è presentato in studio quando il conduttore del Grande Fratello ha valutato le esibizioni dei ragazzi, ma nessuno ha spiegato il perché, né il diretto interessato né gli addetti ai lavori.

Sui social network c'è chi si è lamentato delle continue sparizioni del giovane nei daytime e ha sottolineato la differenza di comportamento tra lui e tutti gli altri titolari che si mettono sempre in gioco.

Il successo dei nuovi inediti

Tra i semifinalisti di Amici 23 ci sono anche gli interpreti degli inediti che da circa due settimane stanno scalando le classifiche.

Forse un po' a sorpresa al momento è Sexy magica di Sarah il brano con il maggior numero di streaming: la 18enne è riuscita a superare Holden che con Randagi è al secondo posto, davanti a Mida che con Que pasa è attualmente terzo.

Nonostante Petit sia considerato uno dei favoriti per la vittoria attualmente la sua canzone Mammamì è la meno ascoltata dal pubblico ma le cose potrebbero cambiare dopo la fine del programma, quando tutti i ragazzi inizieranno a promuovere i loro inediti in radio e in giro per l'Italia.