Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 16 novembre 2023 ha fatto il suo ingresso in casa Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Neanche il tempo di mettere piede in casa, che Giuseppe Garibaldi ha rivelato di voler fare un tentativo per sedurre la ragazza che l'avrebbe colpito per la sua grande bellezza.

Anita Olivieri ha però diffidato Garibaldi dal muovere dei passi in tal senso ricordandogli che la Vatiero è stata la fidanzata di Brunetti per 5 anni e che se anche adesso sono ex la cosa potrebbe comunque urtarne la sensibilità.

La puntata in cui Perla Vatiero è entrata in casa verrà però ricordata anche per l'intervento di Alex Schwazer, che ha annunciato ai compagni che non potrà partecipare alle Olimpiadi.

Garibaldi interessato a Perla

Perla e Mirko, dopo alcuni anni di fidanzamento, si sono lascati a Temptation Island. Al momento il ragazzo è fidanzato con la tentatrice del programma, ovvero Greta Rossetti. Entrata in casa quindi come donna single, Perla ha già fatto girare la testa a qualche inquilino, tra cui Giuseppe Garibaldi.

L’ex barman, parlando con gli altri inquilini dopo la puntata, ha rivelato: “Lei è davvero molto bella. Adesso la stresso e vado da lei. Mirko non mi piò fare niente perchè non mi importa, è la sua ex e non stanno più insieme. A Perla ho già detto che se avrò comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme a lei ma è fidanzato con un’altra ragazza”.

A mettere in guardia l’amico però è stata Anita Olivieri, la quale ha consigliato al compagno di gioco di evitare certi comportamenti per impedire che Mirko Brunetti possa risentirsene: "Sono stati insieme 5 anni, vedi che ti picchia". Di altre vedute è invece Vittorio, il quale ha incoraggiato Garibaldi: “Io ti sostengo, facciamo la corte a Perla.

Andiamo noi due da lei”.

Ad essere interessato alla nuova entrata sembra essere anche Massimiliano Varrese. L’attore ha infatti confessato a Ciro Petrone di aver notato degli sguardi della ragazza nei suoi confronti, da qui l'idea che possa essere interessato a lui. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la Vatiero si dimostrerà interessata a qualcuno degli altri uomini in casa o se avrà occhi solamente per il suo ex Mirko.

Puntata 16 novembre, Schwazer non andrà alle Olimpiadi

Nella puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello, oltre all'ingresso della Vatiero, a scuotere gli animi degli inquilini è stato l'intervento di Alex Schwazer; l'ex campione olimpico attendeva una risposta in merito alla possibile partecipazione alle Olimpiadi 2024 che si disputeranno a Parigi, ricevendo però un no dalla Federazione Internazionale. E' stato lui stesso ad annunciare la cosa ai propri compagni d'avventura nel gioco: "Pago il fatto che non ho mai accettato la decisione della squalifica (per doping) e che ho lottato per anni contro la sentenza, mi dispiace".