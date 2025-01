Cambio programmazione per il Grande Fratello 2025 nel prime time di Canale 5 del mese di febbraio. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini proseguirà con la doppia puntata settimanale prevista di lunedì e giovedì sera, fatta eccezione per la settimana del Festival di Sanremo.

Stando a quanto si apprende, infatti, in casa Mediaset si è scelto di non trasmettere il GF nella serata di giovedì 13 febbraio così da evitare un crollo inesorabile di spettatori contro la terza serata della kermesse musicale condotta da Carlo Conti.

Cambia la programmazione del Grande Fratello su Canale 5

La programmazione serale di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2025.

Lunedì 10 febbraio è confermato un nuovo appuntamento serale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma come sempre subito dopo Striscia la notizia.

In quella stessa settimana, però, al momento si è scelto di non puntare sul raddoppio del reality show: la trasmissione non sarà in onda giovedì 13 febbraio, per evitare lo scontro diretto con il Festival condotto da Carlo Conti che, in quella serata, avrà al suo fianco Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nelle vesti di co-conduttori.

Cancellata la puntata serale del GF di giovedì 13 febbraio

Mediaset, quindi, ha scelto di cancellare il raddoppio serale del reality show che tornerà in onda direttamente lunedì 17 febbraio con la nuova puntata in diretta.

Intanto per quest'anno il GF avrà una durata extra-large nella fascia serale di Canale 5: la messa in onda della finalissima, inizialmente prevista per il mese di marzo, è slittata a maggio.

Una decisione che porterà all'arrivo di nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco all'interno della casa nel corso delle prossime settimane.

Tra i volti annunciati spicca Maria Teresa Ruta, pronta a varcare di nuovo la soglia della porta rossa dopo l'esperienza di qualche anno fa come protagonista di un' edizione "Vip" del reality, condotta sempre da Alfonso Signorini.

Ascolti non entusiasmanti per il GF

Un prolungamento che permetterà alla rete ammiraglia di assicurarsi un prime time già avviato fino alla fine di questa stagione tv, nonostante gli ascolti non proprio lusinghieri registrati dal programma.

La media Auditel, infatti, si è assestata sulla soglia dei 2 milioni di spettatori con i raddoppi settimanali e uno share che fatica a raggiungere la soglia del 16%, nonostante la chiusura a notte fonda.

Numeri ben distanti da quelli registrati dalle fiction di Rai 1 che, nelle serate contro il GF, viaggiano mediamente sul 25% di share.