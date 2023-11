Arriva un colpo di scena a Uomini e Donne: Ida Platano è la nuova tronista del talk show pomeridiano. Dopo l'uscita di scena di Manuela Carriero, infatti, la redazione del programma ha deciso di puntare su un volto già noto al pubblico di Canale 5 e di età un po' più matura.

Su Witty Tv, infatti, in anteprima esclusiva è stato pubblicato il video di presentazione ufficiale di Ida, la quale ha parlato di sé e ha svelato cosa cerca da questa esperienza a Uomini e donne, in cui vestirà dei panni diversi dal solito.

Ufficiale: Ida Platano torna a Uomini e Donne

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. A dare l'annuncio ufficiale è stato il sito Witty Tv, su cui è stato pubblicato il video di presentazione della donna, la quale ha detto: "Forse già mi conoscete, ma per chi non lo sapesse, sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere". Con queste parole, dunque, ha confermato la fine della storia con Alessandro Vicinanza.

Successivamente Ida ha aggiunto: "Oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno. Chi mi vuole, mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole, una volta andato, basta, io chiudo".

Ida, poi, si è definita una romanticona e ha detto di essere molto devota: sia in amore sia in amicizia dà sempre tutta sé stessa.

Ida descrive la sua vita, le sue passini e il suo carattere

Nel corso del video di presentazione, Ida Platano ha continuato a parlare di sé, raccontando del suo lavoro da parrucchiera, che ama moltissimo, in quanto adora stravolgere il look dei suoi clienti e, perché no, molte volte anche il suo.

In seguito, poi, ha detto di essere un'appassionata di cibo e di viaggi, tuttavia, non è una donna molto sportiva, sta di fatto che si annoia ad andare in palestra. In merito alle sue peculiarità caratteriali, poi, Ida ha ammesso di reputarsi una donna schietta, decisa, dinamica, impulsiva e, in certi casi, anche aggressiva e gelosa.

Platano si commuove e spiega quale tipo di uomo cerca

Ida Platano, poi, ha parlato anche di suo figlio Samuele. Toccando questo argomento la donna è scoppiata in lacrime, in quanto si è trovata a crescere il bambino da sola, e ha sempre fatto il possibile per non fargli mancare nulla.

Una delle peculiarità di Platano è sempre stata quella di gettarsi a capofitto nelle nuove relazioni: l'uomo che cerca deve essere deciso, determinato, avere voglia di progettualità e deve saper supportarla.