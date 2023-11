Con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 la presenza di Adelaide sarà sempre più centellinata. La perfida e amata contessa della soap opera sarà sempre meno presente nelle nuove trame, complici i suoi impegni teatrali che la terranno lontana dal set.

Per Matilde, invece, arriverà il momento della resa dei conti finale con suo marito dato che finalmente verrà a galla tutta la verità sulla fatidica notte dell'incendio al mobilificio e la donna scoprirà di essere stata ingannata.

Adelaide sempre più assente nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Con le prossime puntate di questa ottava stagione della soap, Adelaide sarà presente sempre meno nelle trame. Il ritorno in scena della contessa, dopo la partenza per la Svizzera, al momento è previsto per le prime puntate del mese di dicembre ma non sarà un rientro a tutti gli effetti.

Gli spettatori e appassionati della soap potranno assistere ad un ritorno momentaneo della contessa, dato che successivamente uscirà nuovamente di scena.

A confermare il fatto che in questi mesi Vanessa Gravina non possa essere presente sul set della soap, ci ha pensato l'attrice stessa condividendo sui social il fitto calendario del suo spettacolo teatrale, che la vedrà impegnata tra novembre e dicembre in giro per l'Italia.

Maria in crisi per amore nelle prossime puntate della soap

Per questa ottava stagione della soap opera di Rai 1, gli spettatori dovranno fare a meno della presenza di Adelaide ma non si esclude che per il finale di stagione possa esserci un "colpo di scena ad effetto" legato alle sorti della compagna di Marcello Barbieri ed ex fidanzata del commendatore Umberto Guarnieri.

Spazio poi alle vicende di Maria che, con le nuove puntate di questa stagione autunnale, dovrà capire quale strada percorrere dal punto di vista sentimentale.

Da un lato vorrebbe concedere una seconda chance al suo fidanzato Vito, ma dall'altro si renderà conto di provare qualcosa di realmente forte nei confronti di Matteo Portelli e per tale motivo si ritroverà in forte crisi.

Matilde scopre di essere stata ingannata dal marito

Per Matilde, invece, le prossime puntate della soap saranno quelle della resa dei conti finale: la donna scoprirà finalmente tutta la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio, dove sono andati distrutti i sacrifici dei suoi genitori.

Matilde riuscirà a scoprire che dietro quel terribile avvenimento si celava lo zampino di suo marito, che si ritroverà così messo alle strette.

La donna si renderà conto di essere stata ingannata da Tancredi e, a quel punto, deciderà di intervenire per smascherarlo con le forze dell'ordine e costringerlo a prendersi le sue responsabilità per quanto ha fatto.