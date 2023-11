Le anticipazioni spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Canale 5, annunciano che Catalina rivelerà a Simona e Candela di essersi invaghita di Pelayo, nel frattempo Manuel caccerà Jimena dalla tenuta. Il marchesino riceverà un divieto di volo dalla Guardia Civile ma deciderà ugualmente di mettersi in viaggio e ciò sarà motivo di battibecchi con la moglie, la quale lo umilierà anche davanti alla servitù. Manuel, quindi, ne avrà le scatole piene degli attacchi di Jimena e la caccerà dalla Promessa, mentre Margarita rivelerà al signorino che Cruz e Jimena si sono messe d'accordo per impedirgli di soddisfare la sua passione per l'aviazione.

Jana, infine, accetterà la proposta di Abel di fidanzarsi.

La Guardia Civile imporrà a Manuel il divieto di volare

Gli spoiler della telenovela in onda su Canale 5 raccontano che arriverà come un fulmine a ciel sereno per Manuel il divieto di volo impostogli dalla Guardia Civile. Se da un lato il signorino non vorrà piegarsi a questa imposizione legale, dall'altro lato a essere entusiaste dell'andazzo degli eventi in tal senso saranno sua madre Cruz e sua moglie Jimena.

Manuel, quindi, chiederà a Jana di fare un volo insieme ma lei rifiuterà in quanto preferirà dimenticarlo dopo le innumerevoli sofferenze legate alla sua amnesia.

Nonostante il rifiuto della giovane Exposito, il marchesino non si arrenderà dimostrandosi più che mai deciso a tornare a volare, scelta che farà andare su tutte le furie Jimena, la quale finirà per metterlo alla berlina anche davanti ai dipendenti della tenuta.

Scivolone di stile che Manuel non tollererà, scegliendo di cacciare senza appello la moglie dalla tenuta intimandole di tornarsene a casa dei suoi genitori.

Catalina si innamorerà di Pelayo

Le trame spagnole de La Promessa svelano che Margarita, continuando a tramare nell'ombra per impossessarsi della tenuta, confesserà a Manuel dell'entusiasmo espresso da Cruz e Jimena quando hanno saputo del divieto di volo messo in atto dalla Guardia Civile.

Catalina, con l'intento di risollevare le sorti della sua casa, penserà bene di avviare una vendita di marmellate e il suo primo ordine per Madrid con tanto di pagamento non tarderà ad arrivare.

Catalina sarà entusiasta di aver racimolato un gruzzolo e lo racconterà con grande trasporto a Pelayo, ragazzo verso il quale inizierà a maturare dei sentimenti sempre più profondi come la stessa giovane racconterà poco dopo a Simona e Candela.

