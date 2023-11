Pietro Masotti, alias Marcello Barbieri de Il Paradiso delle signore 8, ha annunciato in queste ore sui social network che mancano circa due mesi di lavoro alla fine delle riprese di questa stagione. Anche quest'anno la produzione della soap opera ha lavorato ininterrottamente dalla fine della scorsa primavera, così da assicurare puntate a sufficienza per la messa in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Marcello Barbieri al centro delle dinamiche de Il Paradiso delle signore 8

Marcello Barbieri è tra i volti di punta di questa ottava serie della soap: dopo aver dovuto fare i conti con la partenza improvvisa della contessa Adelaide, il giovane ha dovuto prendere in mano gli affari della donna e affrontare anche suo fratello Matteo, di cui finora ignorava completamente l'esistenza.

Barbieri sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per riuscire a essere un buon socio in affari per la contessa e ben presto riceverà anche un nuovo importante incarico da parte di Vittorio Conti per una campagna pubblicitaria legata al magazzino milanese.

Sui social, intanto, Pietro Masotti ha confermato che sarà presente fino alla fine di questa ottava stagione, annunciando ai fan che lo seguono su Instagram, che mancano solo due mesi di lavoro alla fine.

'Mancano due mesi di lavoro', parla Pietro Masotti

"Mancano due mesi di lavoro, sette settimane circa, 40 puntate circa... ma il bello deve ancora venire", ha scritto Masotti nel proprio post condividendo degli scatti dal set della soap opera.

A quanto pare per Marcello ci saranno nuovi colpi di scena in arrivo e non si esclude che possano essere legati anche alla sua relazione con la contessa di Sant'Erasmo.

Continuano gli ottimi ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1

Intanto gli ascolti di questi primi mesi di programmazione della soap opera confermano il successo della soap.

La media Auditel risulta essere di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, con picchi che hanno sfiorato la soglia dei due milioni in diversi appuntamenti.

Lo share di questa ottava stagione oscilla tra il 18 e il 20%, con punte che hanno sfiorato anche il 22% su Rai 1, permettendo così alla rete ammiraglia di tener testa agli ascolti del daytime di Amici 23 trasmesso su Canale 5.

Un successo al quale difficilmente la Rai potrà rinunciare facilmente nel corso della prossima stagione televisiva e che renderebbe quasi automatica la riconferma della soap opera con la nona stagione, a partire da settembre 2024.