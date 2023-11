L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 fino al 10 novembre prevede il ritorno in città di Vito Lamantia. Dopo un periodo di assenza, il fidanzato di Maria rimetterà piede a Milano, ma verrà trattato con freddezza dalla fidanzata.

Spazio anche alle vicende di Ezio e Gloria, che si renderanno protagonisti di un evento speciale: celebreranno nuovamente le loro nozze e organizzeranno una grande festa con tutti i loro amici.

Vito ritorna a Milano, ma Maria non è più la stessa

Per Maria arriverà il momento di affrontare il ritorno a casa di Vito.

L'ex contabile del grande magazzino tornerà a sorpresa dall'Australia e si dirà pronto a riprendere in mano le redini del suo rapporto con Maria, ignaro di quello che è accaduto tra la ragazza e Matteo durante la sua assenza.

Maria non farà proprio i salti di gioia nel rivedere il suo fidanzato, a differenza della sua famiglia che invece sarà felice. La stilista si mostrerà fredda e distaccata, al punto da trattare anche male Vito, che al contrario vorrebbe cercare di recuperare il tempo perso in questi mesi in cui sono stati costretti a stare distanti l'uno dall'altra.

Maria tratta male il fidanzato Vito

Vito farà i conti con una Maria decisamente diversa rispetto a quella che aveva conosciuto in passato e capirà subito che c'è qualcosa che non va.

Il ragazzo non oserà immaginare che dietro la freddezza di Maria si celi la tresca clandestina in corso con Matteo Portelli, dato che tra i due si è venuto a creare un feeling speciale e in più c'è stato anche un bacio.

La stessa Maria, in un primo momento, preferirà non dire la verità al suo compagno, ma potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro.

Per una coppia che si ritroverà ad affrontare questo momento di profonda crisi, ce ne sarà un'altra pronta a celebrare il loro amore.

Le nozze tra Ezio e Gloria nelle prossime puntate della soap

Trattasi di Ezio e Gloria, che convoleranno a nozze.

Ezio deciderà di fare una sorpresa alla sua amata e le chiederà di rinnovare la promessa di matrimonio.

Una proposta che Gloria accetterà con grande gioia, tanto da organizzare una festa con tutti i loro conoscenti e familiari.

Intanto Alfredo cercherà di fare il possibile per rendere felice Irene organizzando per lei una cena speciale. Intanto, però, la capo commessa del grande magazzino resterà sempre più ammaliata da Leonardo Crespi, una new entry nel cast di questa stagione della soap opera.