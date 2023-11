Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 27 novembre all'1 dicembre 2023 rivelano che Armando scoprirà che il giovane Matteo Portelli si è innamorato della stilista Maria Puglisi, ma anche quest'ultima verrà a conoscenza dei sentimenti che il contabile del grande magazzino prova per lei.

Matilde, invece, dovrà affrontare la verità legata all'incendio al mobilificio e dopo aver scoperto che il colpevole è Tancredi deciderà di andare via dalla villa e finirà per far perdere le sue tracce.

Vito rinuncia alla partenza con la stilista e chiede aiuto a Matteo: anticipazioni Il Paradiso fino all'1/12

Vito si troverà costretto a rinunciare alla sua partenza con Maria dopo averle promesso che l'avrebbe accompagnata in una trasferta lavorativa fuori Milano.

I nuovi impegni dell'ex contabile del negozio di Conti, con l'apertura della sua fabbrica, lo costringeranno ad annullare la sua partenza, e così chiederà a Matteo di prendere il suo posto e non lasciare da sola Maria.

La stilista scoprirà che sarà il fratellastro di Marcello, con il quale c'è stato un recente bacio appassionante, ad accompagnarla fuori Milano e resterà un po' interdetta.

Come se non bastasse qualcuno deciderà di svelarle che Matteo prova dei sentimenti forti nei suoi confronti, ma che non ha il coraggio di dirglielo apertamente.

Armando scopre che Matteo si è innamorato di Maria

Una notizia che metterà in crisi Maria, che già in questo ultimo periodo ha vissuto dei momenti di crisi con il fidanzato Vito.

Ben presto anche Armando verrà a sapere come stanno le cose e scoprirà che Matteo si è innamorato di Puglisi.

Il capo magazziniere deciderà di "indagare" per riuscire a scoprire nuovi dettagli ed evitare che Portelli possa creare caos nella vita della giovane stilista.

Matilde lascia la villa dopo aver scoperto la verità sull'incendio, Ciro ostacola ancora sua figlia Agata

Matilde si ritroverà ad affrontare la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio di famiglia.

La donna scoprirà come sono andate le cose e verrà a sapere che il marito è responsabile di quanto è accaduto.

Un duro colpo per Frigerio, che a quel punto non riuscirà a far finta di nulla e deciderà di lasciare definitivamente la villa.

Matilde farà perdere le sue tracce e finirà per spaventare Tancredi. L'uomo, non trovando sua moglie in casa, deciderà di rivolgersi a Vittorio Conti.

Intanto Agata continuerà a scontrarsi con il "no" di suo padre Ciro: non vuole che la figlia partecipi al corso serale di disegno e si opporrà con resistenza.