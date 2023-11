Nelle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre su Canale 5, Hope farà la conoscenza di Lina. Brooke Logan e la dottoressa Hayes, invece, si renderanno protagoniste di una violenta discussione.

Hope fa la conoscenza di Lina

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge (Thorsten Kaye) si recherà da Deacon per obbligarlo a prendere le distanze dalla sua famiglia. Brooke e Liam, invece, avranno un confronto sulla decisione di Thomas di vivere con Douglas a villa Forrester.

Hope giungerà a casa del padre dove farà la conoscenza di una donna misteriosa.

Proprio quest'ultima si presenterà come Lina, la nuova fidanzata di Deacon. Un incontro che verrà interrotto dall'ex detenuto che porterà via la figlia con una scusa.

Una volta tornata a casa, Hope racconterà quanto ha visto a Brooke, Ridge e Liam, tanto da dare inizio ad una discussione. Lo stilista dirà di non credere nella redenzione di Deacon. Liam e la suocera, invece, difenderanno la scelta di Hope (Annika Noelle) di dare una chance al padre.

Brooke e Taylor hanno una violenta discussione

Intanto, Deacon cercherà di convincere Sheila ad abbandonare la sua abitazione e non farsi più vedere da Hope. La criminale, però, affermerà di avere tutta la situazione sotto controllo.

Steffy e Finn, invece, si ricorderanno dei bei momenti passati a Montecarlo dove si sono ricongiunti.

Douglas inizierà a dipingere insieme ad Eric e Thomas. Hope, a questo punto, telefonerà all'ex marito pregandolo di riportare suo figlio a casa, ma il giovane stilista deciderà di prendere tempo in quanto vuole rimanere con Douglas e suo nonno. Una notizia che giungerà alle orecchie di Brooke che si precipiterà a villa Forrester per chiedere una spiegazione, ma la donna troverà soltanto Taylor con la quale darà il via ad una violenta discussione che finirà a colpi di vernice.

Ridge trova sua moglie e la dottoressa Hayes imbrattate di tempera

Ridge troverà Brooke e Taylor tutte imbrattate di tempera. Lo stilista esorterà le due donne a darsi un contegno per il bene di Douglas. In questo frangente, la dottoressa Hayes confesserà all'ex marito di aver litigato con la rivale in quanto entrambe gelose di lui.

Liam e Bill, invece, non condivideranno la scelta di Thomas di tornare nella vita di Douglas dopo aver mostrato numerosi episodi di instabilità emotiva in passato. Allo stesso tempo, il fratello di Steffy incontrerà Hope nel suo studio. I due avranno un confronto sul futuro del bambino. Thomas approfitterà di questo momento per rimanere solo con l'ex moglie e parlare della cosa.