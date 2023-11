La storia d'amore tra Maria e Vito rischia di subire una nuova battuta d'arresto nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, in programma fino a maggio 2024 su Rai 1.

Non si esclude infatti che, durante il suo lungo soggiorno in Australia per motivi di lavoro, l'ex contabile del grande magazzino milanese possa essersi lasciato andare alla passione con un'altra donna che potrebbe venire a cercarlo fino a Milano.

Maria divisa tra Vito e Matteo nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

La storia d'amore tra Maria e Vito sta tenendo banco in questa ottava stagione della soap: dopo aver vissuto dei momenti di tentennamento e forte crisi, la stilista del Paradiso ha scelto di ridare fiducia a questa relazione.

Una scelta non scontata da parte di Maria, dato che prima del rientro ufficiale del suo fidanzato dall'Australia, aveva vissuto dei momenti di passione con Matteo Portelli.

I due si sono lasciati andare ad una serie di baci appassionanti che non hanno lasciato indifferente la stilista così come il giovane Portelli, che da quel momento in poi non ha fatto altro che pensare a lei.

Vito può aver nascosto a Maria di averla tradita

Maria sembra però aver fatto la sua scelta ecco che Vito cercherà di affrettare i tempi, organizzando la proposta di nozze per la sua fidanzata.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto ma non si esclude che Vito possa non essere stato sincero al 100% con la stilista, nascondendole la verità su quanto è accaduto nei mesi in cui è stato in Australia.

I due sono stati costretti a vivere la loro relazione a distanza per diverso tempo e l'ex contabile del grande magazzino potrebbe aver ceduto alla passione con un'altra donna.

Il sospetto è che Vito abbia tradito Maria senza aver mai trovato il coraggio per confessarle la verità su quanto è successo.

L'amante di Vito rischia di mandare all'aria le nozze

La verità rischia di venire a galla nel corso dei prossimi episodi di questa ottava stagione: non è escluso che questa donna possa infatti decidere di mettersi sulle tracce di Vito e rintracciarlo proprio a Milano.

In tal caso, la donna finirebbe per compromettere la relazione tra la stilista e il suo fidanzato, finendo per mandare all'aria anche il loro sogno d'amore e quelle imminenti nozze tanto desiderate dalla famiglia Puglisi.

A trionfare, invece, sarebbe Matteo Portelli che finalmente avrebbe la possibilità di farsi avanti con Maria approfittando del suo momento di crisi.