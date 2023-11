Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 29 novembre rivelano che Maria scoprirà la verità su quelli che sono i sentimenti che Matteo Portelli prova nei suoi confronti e si ritroverà in crisi.

Intanto Agata otterrà l'ennesimo "no" da parte dei suoi genitori, contrari all'idea che la ragazza possa partecipare ad un corso di disegno.

Matilde non riuscirà a lasciarsi alle spalle ciò che ha scoperto su Tancredi e per tale motivo deciderà di andare via dalla villa.

Roberto aiuta Agata e va a parlare con papà Ciro

Agata avrà modo di parlare con Roberto, al quale confesserà che i suoi genitori continuano a essere contrari all'idea che possa partecipare a un corso di disegno per diventare stilista.

La giovane ha cercato in tutti i modi di far cambiare idea ai genitori, in particolar modo a suo padre Ciro, facendogli capire quanto fosse importante per lei prendere parte a questo corso.

Agata non nasconderà la propria amarezza e a quel punto Roberto deciderà di intervenire in prima persona: sarà lui stesso a parlare con Ciro, per cercare di persuaderlo e convincerlo a concedere il proprio benestare alla figlia.

Maria scopre che Matteo si è innamorato

Intanto Maria scoprirà che Vito non può più accompagnarla nella sua trasferta di lavoro. Per colpa di una serie di imprevisti lavorativi, il giovane Lamantia sarà costretto a fare un passo indietro, ma ha chiesto a Matteo Portelli di prendere il suo posto e accompagnare la fidanzata nella trasferta.

Quando Maria scoprirà tale novità sarà piuttosto scettica, complice quello che c'è stato tra lei e Portelli all'insaputa del suo fidanzato.

All'ultimo momento, poi, i programmi della stilista subiranno l'ennesimo scossone: qualcuno le rivelerà quello che Matteo prova realmente nei suoi confronti. Insomma Maria scoprirà che Matteo si è innamorato e, per lei, sarà una novità a dir poco spiazzante.

Matilde non riesce a perdonare suo marito Tancredi e lascia la villa

Intanto Matilde si renderà conto di non essere in grado di perdonare Tancredi. Dopo aver scoperto che suo marito l'ha ingannata sulla questione dell'incendio al mobilificio Frigerio, la donna non vorrà dare ascolto alle suppliche dell'uomo, che chiederà di avere una seconda chance.

Insomma, Matilde prenderà la decisione di lasciare definitivamente la villa condivisa con Tancredi. A quanto pare, la donna non ha alcuna intenzione di mettere una pietra sopra alle bugie del marito, che nel frattempo ha lasciato l'ospedale dopo l'incidente subito.

In attesa degli sviluppi, è stato reso noto che l'appuntamento con la soap opera non andrà in onda venerdì 8 dicembre su Rai 1: al suo posto ci sarà spazio per uno speciale del Tg1 dedicato all'Immacolata.