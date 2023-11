Durante la 22^ puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero ha visionato una clip in cui Beatrice Luzzi ha confessato il proprio pensiero in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra lei e Mirko Brunetti. Su suggerimento del suo ex compagno, la Vatiero ha evitato di commentare le dichiarazioni dell'attrice con la quale poi ha comunque avuto un confronto in post puntata.

Luzzi dice cosa pensa di Vatiero e Rossetti: 'Lui è troppo per lei'

Parlando con Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha esternato dunque alcune considerazioni in merito al rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Dopo aver visto i due ex fidanzati ballare un lento insieme per via di una penitenza, la Luzzi ha così affermato: "Lei tornerebbe con lui, lo ritiene un pezzo grosso. Se lo sposerebbe. Uno così non lo trova più. Lui può trovare di più".

Successivamente l'attrice ha espresso un parere negativo anche su Greta Rossetti, sostenendo che non sia all'altezza di stare con Mirko Brunetti.

La reazione di Perla

Incalzata da Alfonso Signorini, Perla Vatiero avrebbe voluto replicare a Beatrice Luzzi ma Mirko Brunetti le ha consigliato sottovoce di restare in silenzio: "Ti serve". Secondo il pensiero dei fan, Brunetti avrebbe consigliato all'ex Vatiero di non mettersi contro la coinquilina in quanto è una delle preferite dei telespettatori: sarebbe dunque questione di strategia.

In puntata, Perla Vatiero ha seguito il consiglio del suo ex tanto da limitarsi a dire che il pensiero di Luzzi secondo lei non corrisponde alla realtà. Al termine della diretta, però, le due concorrenti si sono ritrovate a discuterne con la Vatiero a ribadire che tra lei e Brunetti era proprio lei quella meno pronta al matrimonio e a mettere su famiglia.

La Vatiero ha inoltre sottolineato di essere sempre stata una donna indipendente e dedita al crearsi una propria carriera lavorativa senza restare all'ombra del proprio compagno.

Mirko Brunetti criticato da alcuni utenti del web

I consigli elargiti da Mirko Brunetti all'ex Perla Vatiero non sono passati inosservati ai telespettatori del Reality Show.

Su X, moltissimi utenti hanno criticato il fresco ex della Rossettisostenendo che sia uno dei concorrenti più strateghi all'interno del programma. A detta di altri, Brunetti si sarebbe avvicinato a Luzzi nell'ultimo periodo dandole sempre ragione per l'appunto soltanto per motivi di strategia. In tanti infine hanno elogiato la Vatiero per avere esposto il proprio pensiero alla coinquilina.