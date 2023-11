Matilde lasciare la villa in cui vive con Tancredi nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 27 novembre al 1° dicembre su Rai 1.

La donna scoprirà tutte le bugie del in merito all'incendio al mobilificio dei suoi genitori e come se non bastasse verrà a sapere che Conti sapeva già tutto da tempo. Un duro colpo per Matilde, che a quel punto perderà fiducia nei confronti del proprietario del grande magazzino.

Matilde delusa dal marito e lascia la villa: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 1° dicembre

Per Matilde arriverà il momento della resa dei conti in merito all'incendio che ha distrutto l'azienda dei suoi genitori e finalmente scoprirà che il marito è responsabile di quanto è accaduto.

Un duro colpo per Matilde, tradita dalla persona che aveva al suo fianco. Non tollererà che in tutti questi anni abbia sempre mentito spudoratamente, facendo finta che non fosse successo nulla.

Per tale ragione la donna sentirà il bisogno di lasciare la villa condivisa con il marito fino a questo momento.

Matilde farà perdere le sue tracce al punto da preoccupare Tancredi, che temendo il peggio chiederà informazioni a Vittorio.

Matilde perde fiducia in Vittorio Conti dopo il suo silenzio sull'incendio

Matilde si ritroverà a fare anche una amara scoperta su Conti, dato che verrà fuori il fatto che il suo ex socio sapeva già da tempo che Tancredi fosse responsabile di quell'incendio.

L'ennesimo shock per la donna, che perderà fiducia nei confronti di una delle poche persone di cui non aveva mai dubitato, almeno fino a quel momento.

Vittorio ha "ingannato" la donna tenendola all'oscuro di questa importante verità che aveva scoperto e non si esclude che possa correre il rischio di perderla per sempre.

Roberto vuole aiutare Agata e va a parlare col padre Ciro

Per quanto riguarda la famiglia Puglisi, anche Agata si mostrerà in forte crisi. Vorrà partecipare al corso serale di disegno, ma suo padre continuerà a essere in disaccordo e non le darà il permesso.

Roberto prenderà a cuore le sorti della sorella di Maria e a quel punto deciderà di andare a parlare con Ciro per cercare di convincerlo a concedere alla figlia il suo benestare.

Intanto Maria si ritroverà a scoprire che Matteo prova dei sentimenti autentici nei suoi confronti e la notizia ben presto si diffonderà, e anche Armando verrà a conoscenza del fatto che Marcello Portelli si è preso una sbandata per la stilista del Paradiso.