Le prossime puntate della terza stagione di Terra amara vedranno al centro dei riflettori il tradimento di Demir nei confronti di Zuleyha. Quest'ultima lascerà villa Yaman e sarà in partenza da Cipro con i suoi bambini dopo aver saputo da Mujgan dell'infedeltà di suo marito. Demir sarà disperato e tenterà di fermare sua moglie al porto, ma non ci riuscirà. Quando tornerà alla villa chiederà spiegazioni a Gulten che non esiterà a rimproverarlo. A quel punto, Yaman caccerà dalla tenuta la domestica, ma lei non andrà via.

Mujgan rivelerà a Zuleyha che Umit e Demir hanno una relazione

Presto per Zuleyha arriverà una grossa delusione in quanto non sarà più convinta del grande amore che suo marito dice di provare per lei. Tutto inizierà quando Mujgan le mostrerà la foto di Demir con Umit per provare il suo tradimento. Zuleyha fingerà di essere già a conoscenza di tutto, ma in realtà soffrirà moltissimo e farà di tutto per spingere suo marito a confessare la sua infedeltà. Quando la donna tornerà alla villa per prendere le sue cose sarà decisa a partire e regalerà a Gulten e a Fadik una collana in ricordo di lei. A quel punto, la domestica temerà che la sua signora stia lasciando per sempre la tenuta e le chiederà spiegazioni.

Zuleyha parlerà con Gulten di quello che ha scoperto e la domestica confermerà di aver visto Demir con Umit.

Demir eviterà di dire la verità a sua moglie, nonostante la sua insistenza

Zuleyha sarà pietrificata dalle parole di Gulten che confermano il tradimenti di Demir e si sentirà delusa per essere stata tenuta all'oscuro di tutto.

"Ho creduto nell'affetto di Demir, mi sbagliavo", dirà Zuleyha che non potrà mai perdonare suo marito. Più volte, infatti, Yaman era stato messo alle strette da sua moglie, ma ha sempre giustificato l'odio di Umit nei suoi confronti con il fatto che lei era complice di Fikret. Zuleyha si farà aiutare da Sadi e organizzerà la sua partenza con Leyla e Adnan in un paese europeo salpando dal porto di Cipro.

Quando Sevda scoprirà le intenzioni della signora Altun proverà in tutti i modi ad impedirle di partire, ma Zuleyha sarà molto chiara e decisa. A quel punto, la ex cantante riferirà a Demir che sua moglie sta per lasciare il paese.

Zuleyha diretta in un paese europeo, Demir proverà a fermarla al porto

Demir sarà disperato all'idea di poter perdere la famiglia per cui ha tanto combattuto e si avvierà di corsa verso il porto. Nel frattempo, Zuleyha sarà aiutata da Gulten e Cetin a trasportare i suoi bagagli e saluterà i suoi amici prima di imbarcarsi sul traghetto. Per Demir sarà una corsa contro il tempo perché l'uomo vorrà a tutti i costi parlare con sua moglie prima della partenza, ma non ci riuscirà perché sarà bloccato dalla sicurezza.

Sconfitto, Yaman tornerà alla villa e avrà un confronto molto acceso con Gulten. Demir le chiederà dove fosse diretta Zuleyha e quando la domestica gli risponderà di non saperlo andrà su tutte le furie. Gulten non si lascerà intimorire e lo rimprovererà per aver tradito la donna che amava e lui la caccerà dalla tenuta. La sorella di Gaffur, tuttavia, non se ne andrà. "Sono cresciuta nella casa di un uomo che amava sua moglie, non in quella del signor Demir", dirà.