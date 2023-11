Maria e Matteo potrebbero cedere alla passione nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 4 all'8 dicembre su Rai 1. I due dovrebbero infatti effettuare una trasferta di lavoro insieme, completamente da soli, e non si esclude che tale situazione possa spingerli ad abbandonarsi al sentimento ormai innegabile che li lega. Intanto Agata potrebbe finalmente riuscire a raggiungere il suo obiettivo e ottenere il via libera dal padre per iniziare il corso di disegno.

Maria e Matteo possono ritrovarsi da soli insieme in una trasferta di lavoro

Vito chiederà a Matteo di accompagnare Maria in una trasferta di lavoro fuori Milano e, sebbene proverà un certo imbarazzo, Portelli deciderà di non tirarsi indietro.

Negli episodi che andranno in onda nella settimana dal 4 al 8 dicembre 2023, gli spettatori dovrebbero assistere ai risvolti di questo viaggio, dove non si esclude che i due possano lasciarsi andare alla passione. Maria e Matteo avrebbero la possibilità di ritrovarsi da soli e di parlare con chiarezza di quelli che sono i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Tra i due si verrebbe a creare un'intimità tale da spingerli a cedere alla passione travolgente: insomma la stilista potrebbe tradire il fidanzato.

Per Maria, a quel punto, partirebbe un nuovo periodo di profonda crisi personale, tale da spingerla a mettere in discussione il suo rapporto con Vito e il loro futuro matrimonio. Tale eventuale cambio di atteggiamento dovrebbe essere notato ben presto da Vito, pronto ad indagare per capire cosa sta succedendo alla sua ragazza.

Le ipotesi de Il Paradiso: Agata partecipa al corso di disegno

Per Agata, invece, potrebbe arrivare una bella notizia da parte di suo padre che fino a questo momento ha cercato in tutti i modi di ostacolarla e metterle i bastoni tra le ruote in merito alla partecipazione al corso di disegno per diventare stilista.

Ciro, complice anche l'intervento di Roberto Landi, prenderà atto della bravura di sua figlia e a quel punto potrebbe finalmente dare il proprio benestare affinché la figlia partecipi a questo corso serale.

Per Agata sarebbe una bella notizia, dato che avrebbe la possibilità di perfezionarsi e di inseguire il suo sogno, aspirando così a intraprendere la stessa carriera della sorella Maria che, dopo un passato da venere, è diventata la stilista del negozio guidato da Vittorio Conti.