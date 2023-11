Armando Incarnato ritorna nel trono over di Uomini e donne dopo un lungo periodo di assenza e fa scoppiare il caos tra i fan social.

Tornato per rimettersi in gioco e cercare nuovamente l'anima gemella, la sua presenza ha scatenato accese polemiche sui social. In tanti sostengono che la trasmissione perda di credibilità con le solite facce, e in alcuni chiedono alla redazione di evitare la solita "minestra riscaldata" e di scegliere volti nuovi.

Armando Incarnato si ripresenta nello studio del talk show Mediaset

L'ultima puntata del talk show di Maria De Filippi trasmessa il 22 novembre è stata caratterizzata dal debutto di Ida Platano come tronista e dal ritorno di Armando Incarnato, che si è rimesso in gioco dopo un lungo periodo di assenza.

Quest'anno il cavaliere non aveva ancora preso parte alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5, sebbene lo scorso anno non fosse uscito dallo studio con una fidanzata.

In tanti si chiedevano che fine avesse fatto e il perché di questa assenza: domande alle quali Armando non ha mai voluto rispondere, preferendo tacere ed evitando così di fare commenti sui social.

Adesso che il suo ritorno in trasmissione si è concretizzato in tanti sui social si sono scagliati contro il programma per la scelta di puntare ancora una volta "sull'usato sicuro" piuttosto che dare la possibilità a volti nuovi di cercare l'anima gemella.

'Che circo, senza vergogna', i fan di Uomini e donne sbottano polemici contro Armando

"Un vero circo con il ritorno di Armando, nessuno ne sentiva la mancanza e potevamo tranquillamente farne a meno", ha scritto un utente sui social.

"Possibile che debbano ripescare sempre tra i soliti volti? Mancano solo Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti e poi sembrerà un'edizione del 2018", ha commentato qualcun altro in rete.

"Armando davvero senza vergogna. Dopo che per anni è stato in studio solo per riscaldare la sedia, adesso torna per cercare la sua anima gemella", ha sbottato un altro utente sui social.

La presenza del cavaliere in studio scatena il caos social

"Non è nemmeno rientrato in studio e subito ha ripreso a litigare con tutti. Ma non si rendono conto che siamo stufi di vedere sempre le stese facce?", scrive un altro spettatore.

"Non c'è mai fine al peggio e dopo questo ritorno di Incarnato le abbiamo viste davvero tutte, per non parlare del debutto di Ida Platano come tronista di questa edizione. Che circo", ha sentenziato un altro utente commentando la chiacchieratissima puntata del talk show trasmessa su Canale 5.