Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma durante il mese di dicembre ci sarà un breve ritorno di Adelaide Di Sant'Erasmo. La contessa, dopo aver messo in stand-by la sua relazione con Marcello Barbieri, non si esclude che possa tornare a Milano anche per dichiarare il proprio amore al commendatore Umberto Guarnieri. Maria, invece, potrebbe capire di voler portare avanti la sua relazione con Vito e chiudere definitivamente con Matteo Portelli.

Occorre precisare che queste sono solo ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali su ciò che andrà in onda.

Previsto un breve ritorno di Adelaide nelle puntate di dicembre

Adelaide sarà al centro delle trame di dicembre della soap opera di Rai 1: il personaggio interpretato da Vanessa Gravina tornerà a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

La contessa aveva scelto di trasferirsi in Svizzera per stare al fianco di sua figlia Odile e provare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto.

Il suo ritorno sarà importante per Marcello, dato che la donna aveva scelto di prendersi un periodo di riflessione e adesso potrebbe esserci la sua scelta. Non si esclude che, questa prolungata distanza dal giovane Barbieri, possa aver fatto comprendere ad Adelaide di non esserne più innamorata.

Adelaide può confessare di amare ancora Umberto

La donna potrebbe così confessare il proprio sentimento all'ex fidanzato Umberto Guarnieri, col quale ha vissuto una lunga e tormentata storia d'amore.

Tale eventuale dichiarazione d'amore di Adelaide finirebbe anche per mettere in discussione la relazione tra Umberto e Flora che, fino a questo momento, non ha mai voluto acconsentire alle nozze con la sua fidanzata.

Il commendatore potrebbe rendersi conto che, anche per lui, sono ancora vivi i sentimenti nei confronti della sua ex, al punto da decidere di prendersi del tempo per riflettere, mettendo di fatto in stand-by la relazione con la giovane stilista della Galleria Milano Moda.

Maria può scegliere Vito

Anche per Maria potrebbe essere giunto il momento della scelta finale dopo aver vissuto un momento di crisi con il suo fidanzato.

Vito deciderà di prendere in mano le redini della fabbrica Tessuti Colombo per costruirsi un futuro stabile a Milano, stando al fianco della sua amata.

Maria, a quel punto, potrebbe capire di non voler mandare all'aria questa importante storia d'amore, tanto da chiudere definitivamente con Matteo Portelli e lasciarsi alle spalle i momenti di passione che hanno vissuto insieme. Il fratello di Marcello in tal caso comunque non dovrebbe arrendersi tanto facilmente.