Negli episodi dal 24 al 26 novembre di Terra Amara ci sarà una svolta inaspettata. Umit Kahraman non potrà più contare sull’alleanza di Fikret Fekeli perché quest'ultimo deciderà di lasciare Cukurova insieme a Mujgan Hekimoglu e al piccolo Kerem Ali. In questo modo si lascerà alle spalle la vendetta contro Demir. Andrà a prendere le sue cose da Umit, ma durante un aspro confronto la ragazza cadrà dalle scale. Lui non le presterà soccorso convinto sia morta, e l'unica cosa che saprà fare sarà scappare via e convincere Mujgan a lasciare la città in fretta e furia.

Episodio del 24 novembre: Fikret deluso dallo zio Fekeli

Ali Rahmet Fekeli scoprirà che Fikret e Umit hanno una relazione. In più credere che dietro l'incidente di Zuleyha ci sia il suo zampino, così lo denuncerà.

Alla fine si scoprirà che il ragazzo non è affatto coinvolto nell'incidente e sarà molto deluso dal gesto fatto dallo zio.

Puntata del 25 novembre: Sevda invita Umit a dimenticare Demir

Fikret non accetterà le scuse dello zio Fekeli: con la denuncia ha tradito la sua fiducia.

Demir, infastidito dalle continue visite di Umit a Zuleyha, le dirà di non presentarsi più nella sua tenuta.

Sermin è convinta che Sevda e Umit si conoscano da tanto tempo, ma non riuscirà a spiegarsi per quale motivo.

Lutfiye, dopo aver appreso da Sermin che Sevda ha chiamato Umit con il nome Ayla, vorrà chiedere delle spiegazioni alla dottoressa.

Sevda inviterà Umit a dimenticare Demir, ma lei non sarà tanto concorde, anzi le chiederà di aiutarla a distruggere il suo matrimonio. Sevda non vorrà perdere la figlia, per questo cercherà di far ingelosire Yaman, facendogli credere che sua moglie sia legata al ricordo di Yilmaz.

Lutfiye farà sapere a Fekeli che Umit si è arrabbiata quando le ha chiesto come mai Sevda conosce la sua vera identità.

Spoiler del 26 novembre: Sevda si sente in colpa, Umit cade dalle scale

Umit ringrazierà Demir dopo aver ricevuto dei fiori da lui per aver salvato la vita a Zuleyha.

Azize metterà a disagio Zuleyha quando sosterrà che non abbia ancora smesso di amare Yilmaz.

Sevda avrà i sensi di colpa dopo aver detto a Demir che sua moglie non prova dei forti sentimenti per lui.

In seguito Fikret si farà scattare delle foto con Zuleyha da Umit: il suo obiettivo sarà di farle vedere a Yaman.

Altun, grazie alle indagini del detective Sadi, ottiene una conferma: Fikret non è il figlio di Musa, probabilmente è il fratellastro Demir. Quest'ultimo, però, litigherà con lei per aver fatto delle ricerche a sua insaputa.

Fikret vorrà cominciare una nuova vita con Mujgan e Kerem Alì. Ali Rahmet, invece, metterà in guardia Demir dicendogli che Umit e suo nipote Fikret si sono alleati contro di lui. In preda alla furia Yaman ordinerà alla sua ex amante di abbandonare subito Cukurova.

Umit cadrà dalle scale durante un litigio con Fikret, ma lui non le presterà soccorso in quanto crederà che sia morta. Il nipote di Fekeli lascerà in fretta Adana con Mujgan e Kerem Ali.