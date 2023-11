Matteo continuerà ad essere alle prese con i suoi debiti [VIDEO]e le richieste pressanti del suo strozzino nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Portelli si renderà conto che la situazione sta diventando sempre più complicata da gestire, tanto da chiedere aiuto a suo fratello.

Lo strozzino Renato Mancino potrebbe iniziare a mettere in pericolo anche la vita di Maria Puglisi, facendole correre dei rischi con lo scopo ben preciso di far intimorire il contabile del grande magazzino.

Matteo sempre più pressato dai suoi debiti

Matteo deve trovare una soluzione immediata per liberarsi dei debiti che ha contratto in passato: il suo strozzino Renato Mancino gli starà col fiato sul collo e nel corso dei prossimi episodi di questa stagione inizierà ad infastidire anche Maria Puglisi.

Avendo capito che tra i due c'è un feeling speciale, Mancino si recherà dalla stilista del negozio di Vittorio Conti per chiederle di portargli i suoi saluti a Matteo.

Portelli capirà subito che la situazione sta diventando ben più seria del previsto, tanto da chiedere aiuto anche a suo fratello Marcello per poter trovare la somma di denaro sufficiente per risolvere questa situazione.

Tra i due fratelli nascerà uno scontro e Marcello non sarà disposto ad aiutare facilmente il fratello per il pasticcio in cui si è cacciato, tanto da spingerlo a prendere in considerazione perfino l'idea di lasciare il suo incarico.

Maria potrebbe finire in pericolo per i debiti di Matteo

La situazione potrebbe ben presto sfuggire di mano a Renato, intenzionato a recuperare al più presto la cifra di denaro che gli spetta.

Non si esclude che Mancino possa mettere a rischio anche la vita della persona che in questo momento è di vitale importanza per Matteo: trattasi proprio di Maria.

La stilista potrebbe finire nel mirino dello spietato strozzino e ritrovarsi a vivere delle situazioni di grande paura e terrore.

Maria potrebbe ritrovarsi vittima di un agguato da parte dello strozzino, messo in piedi per far tremare di paura Matteo e fargli capire che deve risarcire al più presto il debito che ha contratto.

Maria Puglisi alle prese con la sua scelta d'amore

La stilista si ritroverà anche a dover prendere una decisione importante sul suo futuro sentimentale: accettare o meno di trasferirsi in Australia con Vito.

Una decisione che non sarà affatto semplice per la stilista del grande magazzino, complice il momento speciale che ha vissuto con Matteo nell'ultimo periodo, sancito da quel bacio appassionato che le ha fatto capire di provare qualcosa di forte per lui.