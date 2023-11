Diversi colpi di scena accadranno nelle puntate della soap La Promessa in programma sull'emittente televisiva spagnola La 1 dal 13 al 17 novembre 2023 e che saranno poi trasmessi in Italia nei prossimi mesi. In particolare Curro verrà a conoscenza di essere figlio del marchese Alonso. Intanto Martina crederà di essere in dolce attesa.

Pelayo nasconde i suoi loschi affari

Negli imminenti episodi spagnoli Manuel e Jana prima di tornare dal loro viaggio lasceranno un messaggio sulla spiaggia in cui hanno dato libero sfogo al loro amore.

Nel contempo l’arrivo della madre di Jana al palazzo non sarà gradito da Cruz e Alonso.

Alla tenuta farà ritorno anche il piccolo Diego, il figlio di Pia, anche se in maniera temporanea. Pelayo intanto nasconderà i suoi loschi affari legati alla distribuzione di marmellate.

Ramona lascia una lettera d’addio, Jimena dà una seconda possibilità a Manuel

Appena farà ritorno a La Promessa, la domestica Jana chiederà scusa per la propria assenza rivelando di aver aiutato coloro che sono rimasti feriti alla fabbrica di Córdoba, anche se il dottor Abel rimarrà sorpreso di non averla vista. La fanciulla desterà dei sospetti anche all’amica Maria Fernandez, la quale si accorgerà che nasconde qualcosa.

Intanto Jana tornerà a indagare sul proprio passato e Curro non le dirà di aver scoperto chi è suo padre: sia quest’ultimo e la sorella si renderanno conto che Ramona è partita quando le faranno visita, infatti troveranno una sua lettera d’addio.

Ben presto Jana si confiderà con Maria, dicendole di aver vissuto una meravigliosa avventura con Manuel.

Nel frattempo Manuel dovrà dare delle giustificazioni a Cruz ma soprattutto alla moglie Jimena, la quale sarà determinata a trasferirsi dai suoi genitori, anche se alla fine il giovane marchese, seguendo i consigli della madre, convincerà la moglie a dargli una seconda possibilità.

Lope annuncia la sua partenza, Romulo nasconde di essere malato

Teresa farà sentire il proprio supporto a Feliciano quando lui le confesserà come è morto suo padre.

Intanto Lope annuncerà la sua partenza per Madrid per andare a lavorare in un importante ristorante, così Romulo cercherà di convincere Alonso a far cucinare il suo collega di nuovo nella sua tenuta.

Nel frattempo, dopo aver perso i sensi, il maggiordomo nasconderà di essere gravemente malato, negando di aver sporcato tanti fazzoletti di sangue.

Martina avrà il sospetto di aspettare un figlio, ma preferirà non dirlo a nessuno per non far venire alla luce la sua relazione segreta con Curro. Intanto quest’ultimo cercherà di avvicinarsi ad Alonso con l’aiuto di Catalina dopo aver scoperto di essere suo figlio. Martina mentirà sui propri dubbi di gravidanza anche a Curro, facendogli credere di stare bene.

Infine Simona non avrà il coraggio di rivelare ai colleghi che in realtà le lettere che ha ricevuto dal figlio sono una messinscena concordata da anni con Carlos; la donna sarà intanto piuttosto preoccupata per l'imminente arrivo di suo figlio al palazzo.