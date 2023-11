Tra le ipotesi delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste su Rai 1 non si esclude che Maria Puglisi venga costretta a dover accettare le nozze con il fidanzato Vito, pur consapevole di non provare qualcosa di forte nei suoi confronti.

Matilde potrebbe decidere definitivamente di porre fine al suo matrimonio con Tancredi e da quel momento scoccare la scintilla della passione tra lei e Vittorio.

Maria metterebbe in discussione la storia con Vito nelle prossime trame de Il Paradiso 8

Maria e Vito continuano ad essere al centro delle trame di questa stagione e nel corso delle prossime puntate la stilista sembrerà essere certa di voler riprendere in mano le redini del suo rapporto col fidanzato, lasciandosi alle spalle ciò che c'è stato con Matteo.

Tuttavia, nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, la stilista scoprirà che il giovane Portelli prova qualcosa di forte nei suoi confronti e tale rivelazione potrebbe metterla in grande difficoltà.

Spunta anche l'ipotesi che Maria si ritrovi a mettere nuovamente in discussione il suo rapporto con il fidanzato, tanto da prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere questa storia d'amore per viversi la sua storia d'amore con il fratellastro di Marcello.

Le cose per lei, però, potrebbero non andare nel verso sperato: Maria e Vito stanno da tempo parlando di matrimonio, complice anche l'accordo che suo padre aveva stipulato in Sicilia con la famiglia di Lamantia.

Le ipotesi del Paradiso: Maria costretta a sposare Vito

Maria costretta a dover sposare Vito per non venire meno all'accordo che suo padre aveva sancito a sua insaputa e condannarsi così ad una vita infelice, questa è una delle ipotesi riguardo le nuove trame del Paradiso.

La stilista troverà difficile rinunciare al suo amore per il contabile del grande magazzino, il quale non dovrebbe arrendersi facilmente.

Nonostante le nozze della donna che l'ha affascinato, c'è il rischio che il contabile metta in discussione la solidità del suo matrimonio.

Matilde chiuderebbe definitivamente con Tancredi

Tra Matilde e Tancredi, invece, potrebbe arrivare il momento della rottura definitiva dopo che la donna scoprirà tutta la verità sulle bugie del marito legate all'incendio al mobilificio.

Sant'Erasmo cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia della donna, ma nel corso dei prossimi episodi Matilde potrebbe decidere di chiudere definitivamente questo rapporto.

Difficile che la donna accetti il tradimento del marito e sarà pronta a voltare pagina, guardandosi intorno. Una situazione che permetterebbe a Vittorio Conti di farsi avanti e provare così a far breccia nel cuore della sua ex socia in affari al Paradiso.