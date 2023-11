L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 potrebbe vedere Maria al centro della scena con una decisione importante legata alla sua storia d'amore con Vito.

C'è la possibilità che la stilista del grande magazzino possa prendere in considerazione l'ipotesi di convolare realmente a nozze con il suo fidanzato e in tal modo rendere felici i genitori.

Matilde, invece, rischia di ritrovarsi nella delicata posizione di chiudere definitivamente il suo matrimonio con Tancredi e voltare pagina.

Maria divisa tra Vito e Matteo nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Maria si ritroverà sempre più in crisi per la sua delicata situazione sentimentale. Si mostrerà provata dal ritorno in città del fidanzato Vito, che dopo un lungo periodo trascorso in Australia vuole delle risposte certe su quello che sarà il loro futuro.

Maria però deve fare i conti con quello che c'è stato con Matteo Portelli. Il bacio tra i due l'ha lasciata profondamente scossa, al punto che la stilista non è più certa al 100% dei suoi sentimenti e di quello che prova nei confronti del ragazzo.

Dall'altro lato, però, ci sono i genitori della ragazza, che sperano con tutto il cuore di vederla unita in matrimonio con Vito.

Maria e le possibili nozze con Vito

L'ex contabile del grande magazzino milanese appartiene a una famiglia agiata e per tale motivo Ciro e Concetta sperano che Maria possa convincersi a sposarlo, così da poter contare su di lui in caso di eventuali problemi economici, come quelli che hanno dovuto affrontare dopo la partenza dalla Sicilia.

A questo punto non si esclude che Maria possa ritrovarsi in una posizione estremamente delicata, tanto da accettare di sposare per davvero Vito.

Il colpo di scena del finale dell'ottava stagione potrebbe essere proprio il matrimonio tra Maria e Vito, che spezzerebbe per sempre il sogno d'amore di Matteo Portelli.

Matilde rischia di chiudere la storia con il marito Tancredi

Per Matilde, invece, potrebbe giungere il momento di mettere la parola fine al suo matrimonio con Tancredi. Sebbene la donna stia provando in tutti i modi a salvare il rapporto col marito, si renderà conto che la situazione è molto più complicata del previsto.

Matilde rischi di ritrovarsi nella posizione di chiudere definitivamente questo rapporto, che ormai fa acqua da tutte le parti, per gettarsi tra le braccia del tenebroso Vittorio Conti, che spera con tutto il cuore di poter viversi questa storia d'amore senza interferenze.