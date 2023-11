Martedì 21 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo blog riguardanti il Trono Over nel parterre dei cavalieri è tornato Alessandro Vicinanza. Ovviamente, non è mancato un confronto-scontro con la sua ex e attuale tronista del Trono Classico Ida Platano, Vicinanza ha anche ballato con Roberta Di Padua (acerrima "nemica" di Ida).

Il ritorno di Alessandro Vicinanza

Nel corso della registrazione di ieri, c'è stato un vero e proprio colpo di scena: Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre del Trono Over per intraprendere nuove conoscenze.

Dal momento che la sua ex Ida Platano si trova seduta sul Trono Classico, non è mancato un confronto-scontro tra i due. Per sapere cos'è stato bisognerà attendere la messa in onda della puntata, ma dagli spoiler è emerso che ognuno ha cercato di spiegare i motivi della rottura.

Le novità riguardanti Vicinanza non sono terminate, perché il cavaliere ha deciso di ballare al centro dello studio con Roberta Di Padua: quest'ultima è una delle "rivali storiche" di Ida.

Tutte le novità sul Trono Over

Per quanto riguarda le altre anticipazioni legate al Trono Over, è emerso che un uomo di 50 anni ha deciso di partecipare al dating show per corteggiare Gemma Galgani ma non è dato sapere se la dama piemontese abbia deciso di farlo rimanere o meno.

Marco Antonio invece ha deciso di interrompere la frequentazione con Roberta Di Padua, perché non sente di provare una maggiore attrazione nei confronti di Emanuela. Quest'ultima però ha rifilato picche al cavaliere perché in passato ha baciato Roberta.

Tornando al ritorno di Alessandro Vicinanza tra il parterre dei cavalieri c'è stato scalpore.

Il diretto interessato in una recente intervista post-rottura con Ida Platano aveva lasciato intendere di non voler avviare immediatamente una nuova conoscenza, in quanto voleva dedicare tempo a sé stesso, agli amici e al suo lavoro. Inoltre aveva precisato di non tornare nel programma per corteggiare la sua ex.

Trono Classico: prime esterne per Ida Platano, spazio anche a Cristian e Brando

Durante la registrazione di ieri, c'è stato spazio anche per il Trono Classico. Cristian Forti è uscito con Valentina. La situazione tra Valeria e Cristian invece risulta essere più complicata: la corteggiatrice ha deciso di non tornare nel dating show, mentre lui ha scelto di non andare a cercarla per riportarla in studio. Dunque Forti arriverà alla fine del suo percorso con due corteggiatrici (Virginia e Valentina). Brando ha portato in esterna Beatriz. Per Ida Platano è tempo di scegliere chi portare in esterna e ha optato di uscire con un ragazzo di nome Mario.