Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse fino al 17 novembre su Rai 1, Maria deciderà di chiudere con Matteo Portelli e darsi una seconda chance con il suo attuale fidanzato Vito.

Intanto Irene si sentirà sempre più attratta dal giovane Leonardo: un feeling che non passerà inosservato agli occhi di Alfredo.

Matilde, invece, verrà beccata in compagnia di Vittorio da suo marito, quest'ultimo non riuscirà a trattenere la sua rabbia e si scaglierà contro Conti.

Maria chiude con Matteo Portelli e sceglie di stare con Vito Lamantia

Per Maria Puglisi inizierà un periodo decisamente complicato della sua vita dato che dovrà decidere se portare avanti la sua relazione con Vito oppure no.

Ciò che è successo con Matteo Portelli l'ha profondamente turbata ma, alla fine, la stilista deciderà di non gettare all'aria la sua storia d'amore con l'ex contabile del grande magazzino milanese.

Maria prenderà in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Australia per stare al fianco del suo fidanzato e in tal modo deciderà di chiudere definitivamente con Portelli, lasciandosi alle spalle ciò che hanno vissuto insieme.

Vito, però, ha un'altra idea: vorrebbe aiutare i coniugi Colombo a rimettere in piedi la loro fabbrica e in tal modo costruirsi una nuova attività in Italia, così da evitare il trasferimento dall'altra parte del mondo e permettere a Maria di portare avanti la sua attività nel negozio di Conti.

Irene attratta da Leonardo Crespi nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Per Irene, invece, la situazione diventerà sempre più complicata con il giovane Leonardo Crespi: la capo commessa del grande magazzino si renderà conto di essere attratta dal nuovo arrivato.

Tra i due nascerà subito un feeling speciale che Irene cercherà di nascondere agli occhi del suo fidanzato Alfredo, anche se il ragazzo si renderà conto subito che c'è qualcosa di non detto in tutta questa vicenda.

Alfredo avrà modo di incontrare Leonardo in caffetteria: l'incontro tra i due non sarà dei migliori e si scambieranno subito delle amare frecciatine.

Tancredi becca Matilde in compagnia di Vittorio e perde le staffe

Matilde, invece, passerà del tempo in compagnia di Vittorio e durante un evento verrà beccata da suo marito mentre ride e scherza amabilmente con il proprietario del grande magazzino.

La reazione di Tancredi non sarà delle migliori e finirà per scagliarsi duramente contro il suo rivale, mettendo in forte imbarazzo sua moglie.

Matilde andrà via amareggiata e, il giorno dopo, deciderà di scusarsi con Vittorio per quanto è accaduto, chiedendogli perdono anche per conto di suo marito.