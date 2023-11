Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre raccontano che Matteo si dirà pronto a licenziarsi e a rinunciare così al suo incarico all'interno del grande magazzino milanese dopo un acceso scontro con suo fratello Marcello.

Tancredi, invece, perderà le staffe con Vittorio e finirà per aggredirlo dopo averlo visto in compagnia di sua moglie Matilde mentre si scambieranno degli sguardi particolarmente complici e affiatati.

Matteo confessa al fratello Marcello di avere dei debiti

La situazione per Matteo Portelli diventerà sempre più complicata nel corso dei prossimi episodi della soap, dato che il ragazzo si ritroverà a dover fare i conti con le pressioni del suo strozzino che vuole al più presto la somma di soldi che gli aveva prestato.

Matteo non sa come gestire la situazione e, non avendo soldi a sufficienza per saldare i debiti, deciderà di iniziare a vendere degli oggetti personali, tra cui un prezioso orologio che gli era stato regalato da suo fratello.

Marcello si accorgerà subito di quello che sta succedendo, motivo per il quale chiederà spiegazioni a suo fratello.

Matteo, a quel punto, deciderà di raccontare la verità a Barbieri sui suoi debiti: la reazione del compagno di Adelaide non sarà delle migliori.

Matteo pronto a licenziarsi nelle nuove puntate della soap fino al 17 novembre

Marcello reagirà negativamente e quasi non si mostrerà disposto a tendere una mano al fratello per aiutarlo a risolvere, una volta per tutte, questi suoi problemi di natura economica.

Un duro colpo per Matteo che, al contrario, sperava di poter trovare una spalla sulla quale poter contare ma non sarà così.

Portelli, deluso e amareggiato dal modo di fare di Marcello, si dirà pronto a licenziarsi definitivamente dal Paradiso delle signore perchè non vuole continuare a lavorare a stretto contatto col fratello.

Tancredi perde le staffe e aggredisce il 'nemico' Vittorio Conti

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per la furia di Tancredi: l'uomo perderà le staffe e il pieno controllo della situazione dopo aver visto sua moglie in teneri atteggiamenti con Vittorio.

Tanto basterà affinché Tancredi arrivi ad aggredire Vittorio, lasciando Matilde senza parole.

La donna si mostrerà particolarmente affranta per la furia di suo marito al punto che, il giorno dopo, si recherà da Conti per chiedergli scusa per l'increscioso episodio.