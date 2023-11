Svelato il segreto di Dolores nelle puntate de La Promessa che in Italia verranno trasmesse prossimamente su Canale 5. Ramona tornerà alla capanna dopo un lungo periodo di assenza, visibilmente malconcia. Non dirà a nessuno dove sia stata, ma Curro si precipiterà da lei per scoprire la verità sulle sue origini: una verità che la sua ex balia stava per rivelargli prima di scomparire improvvisamente. Il giovane verrà a sapere che Alono mise incinta Dolores quando lavorava alla villa e che dunque è lui il suo vero padre.

Curro preferirà non dire nulla a Jana, anche perché sarà lontana con Manuel dopo essere scappata nel ben mezzo di una festa in maschera organizzata da Cruz: che cosa succederà ora che è venuta a galla la verità su Dolores, Jana e Curro?

Curro scopre che Alonso ha messo incinta Dolores

Puntata dopo puntata i tasselli sul passato di Jana e Curro stanno andando al loro posto. Sappiamo che Dolores lavorava alla tenuta La Promessa quando era molto giovane e che con sé teneva Jana. Successivamente mise alla luce Curro, ma fu costretta a fuggire. Alcuni uomini volevano rapire il bimbo e dopo una corsa nei boschi accanto alla villa, Jana consegnò il fratellino nelle mani dei rapitori per poi buttarsi nel fiume e vedere la mamma cadere a terra.

Molti anni dopo Jana arriverà alla villa e riuscirà a farsi assumere come cameriera, decisa a scoprire cosa è accaduto dopo quel terribile giorno. Scoprirà che Curro è suo fratello ma che il loro padre non è lo stesso.

A quel punto entrerà in gioco Ramona, la loro ex balia, arrivata per svelare loro la verità prima di scomparire nel nulla.

La fuga di Ramona durerà diverso tempo e nessuno saprà in che luogo sia andata o sia stata portata. Fatto sta che quando tornerà nella capanna Curro andrà da lei.

Approfittando di un momento in cui l'anziana donna dormirà Curro leggerà la lettera di Dolores che troverà in un cassetto e che lo sconvolgerà: Dolores era incinta di Alonso, che è il suo vero padre.

Ma non è finita qui.

Cruz scopre che Alonso ha messo incinta Dolores?

Dunque nelle prossime puntate La Promessa verrà svelato il segreto di Dolores che ha celato nella lettera consegnata a Ramona, con la preghiera che una volta diventati grandi Jana e Curro l'avesse consegnata loro.

Curro rimarrà senza parole dopo aver scoperto che Alonso è il suo vero padre e preferirà non dire nulla a Jana, ancora troppo scosso.

Del resto non ne avrà nemmeno la possibilità, dato che la sorella si trova in un'isola deserta in compagnia di Manuel, con il quale è fuggita.

Anche Cruz, naturalmente, sembrerà ignara di tutto ciò, almeno stando a quanto emerso dalle puntate. Non si esclude infatti che la nobildonna sapesse tutto.

La vendetta di Cruz colpisce anche Catalina

Se Cruz venisse a sapere che Curro sa questa scomoda verità, di certo non resterà a guardare. Nel frattempo Cruz sarà impegnata in un'altra delle sue 'missioni': infatti nelle nuove puntate de La Promessa Catalina sarà in pericolo per via del piano di Cruz e Pelayo, che si sono alleati per metterla fuori gioco per sempre.