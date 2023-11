Züleyha Altun e Hakan Gümüşoğlu diventeranno marito e moglie durante le future puntate di Terra Amara. Sarà una cerimonia molto intima che si terrà a Villa Yaman e a celebrarla sarà Lütfiye, il sindaco di Çukurova. Insomma, dopo la morte di Demir, Altun riuscirà nuovamente a trovare il vero amore grazie ad Hakan.

Züleyha dice addio per sempre a Demir

Durante la quarta stagione di Terra amara Züleyha troverà nuovamente l'amore e il tutto accadrà dopo la morte di Demir. Lui verrà ritrovato senza vita in un magazzino abbandonato, all'interno di un frigorifero, e Züleyha dopo tanta disperazione avrà un corpo su cui piangere.

Riconoscerà che il marito è stato un ottimo padre per i suoi figli, ma non potrà dimenticare tutto il male che ha fatto nel corso della sua esistenza. "Seppellisco il male che mi hai fatto qui con te", dirà Züleyha al marito durante i suoi funerali che si terranno in forma strettamente privata e in qualche modo si preparerà a vivere una nuova vita.

Züleyha e Hakan decidono di sposarsi

Nel futuro di Züleyha ci sarà Hakan, vecchia conoscenza di Demir che arriverà a Çukurova proprio per vendicarsi di lui. Giungerà poco dopo l'assalto a Villa Yaman in cui sparirà Demir e si avvicinerà a Züleyha per attuare la sua vendetta. Solo che se ne innamorerà e alla fine, quando Demir morirà, i due decideranno di sposarsi.

La loro non sarà un'unione senza problemi, ma alla fine i due si sposeranno a Villa Yaman e a celebrare la cerimonia sarà Lütfiye, che durante la stagione finale diventerà il sindaco di Çukurova.

Il secondo 'lo voglio' di Züleyha

Davanti a Lütfiye e agli invitati, tra cui Gaffur, Üzüm e la nonnina Azize, Züleyha pronuncerà per la seconda volta il fatidico "lo voglio".

Tutti insieme si godranno la festa di matrimonio che si svolgerà in uno dei club più esclusivi di Çukurova.

Züleyha sarà quella che si divertirà di più: scioglierà i capelli e si lascerà andare a un ballo molto romantico insieme al suo Hakan.

Anche Fikret si innamora di Züleyha

Alla festa saranno presenti tutti eccetto Fikret, perché anche il giovane si innamorerà di Züleyha.

In un impeto emotivo svelerà alla ragazza ciò che prova per lei, ma riceverà un "due di picche". Züleyha si dispiacerà per la situazione che si creerà con Fikret, anche perché temerà che tra loro non possa nemmeno più esserci un rapporto d'amicizia.

L'uomo si metterà da parte, ma alla fine anche per lui arriverà l'amore. La svolta sentimentale nella sua vita arriverà quando conoscerà Zeynep: i due convoleranno a nozze durante il finale di serie.