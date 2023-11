Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jimena finirà per ingannare suo marito Manuel con la notizia della finta gravidanza.

La donna, dopo essersi resa conto che sta per perdere l'uomo che ha sposato, deciderà di passare all'attacco fingendo di essere in dolce attesa e in questo modo riuscirà ad evitare che il loro matrimonio possa andare in frantumi.

Un piano studiato a tavolino nei minimi dettagli anche se, col passare del tempo, la donna si ritroverà costretta a dover inscenare un finto aborto.

Jimena svela di essere incinta, ma sta mentendo

Il rapporto tra Manuel e Jimena continuerà a vacillare poco dopo il loro matrimonio, quando l'uomo si renderà conto di non provare dei sentimenti forti nei confronti della donna che ha al suo fianco.

Un duro colpo per Jimena che, dopo aver scoperto che suo marito ha intenzione di lasciare Spagna per trasferirsi per qualche tempo in Italia, deciderà di passare all'azione e metterà in scena una finta gravidanza.

La donna annuncerà di essere in dolce attesa del suo primo bebè e in questo modo finirà per spezzare il sogno di una nuova vita messo in piedi dal marito, il quale desiderava staccare la spina da tutto e tutti per un po' di tempo.

Manuel, emozionato dalla notizia della gravidanza, deciderà di restare in Spagna e vorrà stare al fianco di sua moglie in questo momento così delicato della sua vita.

Manuel ingannato con la finta gravidanza nelle prossime puntate della soap

Le anticipazioni spagnole della soap opera trasmessa su Canale 5 rivelano che Jimena farà in modo che nessuno venga a scoprire la verità su quanto stia succedendo. Riuscirà così ad evitare che Manuel possa avere dei dubbi sul suo stato interessante.

Tutto proseguirà per il verso giusto e, per diversi mesi, la donna riuscirà a raggirare suo marito del tutto ignaro del fatto che non diventerà mai padre, come sta sognando.

Intanto, Jana si renderà conto che per lei è giunto il momento di voltare pagina e lasciarsi alle spalle ciò che c'è stato tra lei e il nobile signore del palazzo, così da poter iniziare una nuova vita.

Jimena inscena un finto aborto nelle nuove trame della soap spagnola

Gli spoiler della soap opera rivelano che l'arrivo di Abel, il medico amico di Manuel che dovrà occuparsi di Jimena, permetterà a Jana di provare delle emozioni che non sentiva più da diverso tempo.

Proprio Abel diventerà il complice di Jimena nel suo piano diabolico contro Manuel. Il medico asseconderà la richiesta della donna di inscenare un finto aborto, così da poter dimostrare al marito di aver perso accidentalmente il bambino che portava in grembo.