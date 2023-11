Le anticipazioni di Terra Amara 4 rivelano che Zuleyha vivrà dei momenti di grande paura dopo il rapimento di suo figlio Adnan.

Il bambino verrà portato via in segreto dalla tenuta e si perderanno le tracce, fin quando non si scoprirà che dietro questa triste vicenda si cela lo zampino di Umit.

Ad aiutare la donna sarà Cumali, uno dei nuovi braccianti assunti presso villa Yaman, fortemente voluto da Gaffur che si ritroverà a fare i conti con la furia cieca di Zuleyha per il rischio che ha fatto correre a suo figlio.

Zuleyha scopre che suo figlio è stato rapito e portato via

Zuleyha verrà informata del rapimento del suo bambino, di cui si perderanno misteriosamente le tracce all'interno della villa.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e non si riusciranno a spiegare come sia stata possibile questa sparizione nel nulla.

La mamma sarà a dir poco disperata e si metterà subito sulle tracce del bambino, fino a quando non scoprirà che dietro si cela lo zampino di Umit.

La nemica giurata di Zuleyha ha architettato questo rapimento servendosi dell'aiuto di Cumali, uno dei nuovi braccianti che è stato assunto nella villa su richiesta di Gaffur, ignaro del fatto che avesse delle intenzioni criminali.

Umit confessa di aver rapito il piccolo Adnan

Intanto Umit si metterà in contatto con Zuleyha e le chiederà di dirle dove si trova Demir, sparito nel nulla, in cambio di suo figlio.

La signora di Cukurova, che non ha alcun tipo di informazioni sul marito scomparso, le chiederà di non fare pazzie e si accorderanno per poter vedersi dal vicino e parlare.

L'incontro tra le due sarà particolarmente acceso: Zuleyha tirerà fuori un'arma da fuoco e colpirà la sua nemica riuscendo a mettere in salvo suo figlio Adnan.

A quel punto scapperà via e lascerà Umit in un mare di sangue, credendo di averla uccisa e scappando a villa Yaman.

Zuleyha perde le staffe con Gaffur dopo il rapimento di suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nei giorni successivi la donna si mostrerà a dir poco furiosa nei confronti di Gaffur e lo accuserà di essere il vero responsabile di quello che è accaduto a suo figlio, dato che è stato lui a far assumere Cumali come bracciante.

"Tutto è successo a causa tua, hai fatto entrare quel bastardo in casa", esclamerà la donna furiosa e alterata con l'uomo.

"Signora io non sapevo fosse un tipo così spudorato. Volevo fare del bene e nient'altro", proverà a rispondere Gaffur consapevole che ciò non basterà a placare l'ira della signora.

Zuleyha si mostrerà profondamente scossa non solo per aver rischiato di perdere suo figlio, ma anche per la situazione di Umit che potrebbe essere morta dopo lo scontro.