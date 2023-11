Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica La Promessa, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, Petra chiederà espressamente a Cruz di mandare via Pia dalla tenuta. Intanto Don Romulo sarà deluso con Pia in quanto gli ha tenuto nascosto il fatto di essere incinta, mentre Lorenzo e Curro si riavvicineranno dopo che il padre racconterà al figliastro la verità in merito al matrimonio con Eugenia.

Candela decide di lasciare La Promessa per un periodo di tempo

Nella puntata della soap tv La Promessa in onda lunedì 13 novembre Simona non sarà più in grado di tenere nascosto il segreto che da tempo la tormenta e rivelerà a Candela come suo marito Tono ha ucciso Custodio. Candela sarà profondamente scioccata di fronte a questa notizia e si sentirà tradita dalla sua collega. La donna prenderà la scelta di andare via dalla tenuta e di meditare da sola per un periodo di tempo.

Nell'episodio di martedì 14 novembre, Simona sarà in ansia dopo quanto accaduto con Candela e racconterà ogni cosa a Lope. Nel frattempo Petra dopo che ha confessato a Cruz le bugie di Pia dell'ultimo periodo, persuaderà la marchesa affinché cacci via la cameriera.

Lorenzo invece spiegherà a Curro come si sono svolti i fatti in merito alle sue nozze con Eugenia. Questa cosa farà sì che il conte ed il suo figliastro si riavvicineranno.

Maria sarà preoccupata per le sorti di Salvador e chiede aiuto a Martina

Secondo le anticipazioni televisione di mercoledì 15 novembre, Maria sarà in ansia per le sorti di Salvador, in quanto non avrà da tempo alcuna sua notizia.

Non saprà altro, a parte il fatto che è caduto prigioniero del nemico al fronte. La donna inviterà Martina a parlare con suo Zio Alfonso, affinché possa venire a conoscenza di qualche elemento utile sull'uomo. Il marchese però non si mostrerà per nulla collaborativo ma anzi risponderà alla nipote che ha cose molto più importanti di cui occuparsi.

Nella puntata di giovedì 16 novembre, dopo avere appreso tutto dal capo dei maggiordomi Gregorio, Don Romulo esternerà a Pia tutta la propria amarezza, infatti confidava di essere tenuto al corrente di tutti i fatti. Mentre per lui questa è una dimostrazione di come la domestica non ha mai avuto alcuna fiducia verso di lui.

Manuel apprende da Mauro che Jana è stata sempre vicino quando era in coma

Infine in base agli spoiler di venerdì 17 novembre Manuel approfondirà la questione riguardante Jana. Il giovane de Lujan domanderà a Mauro quale è stata la persona che più gli è stata vicina quando era in coma. Il domestico gli racconterà come la giovane Exposito gli sia stata sempre accanto e ha seguito passo dopo passo i suoi miglioramenti. La ragazza però ha dovuto fare ogni cosa lontano da occhi indiscreti, per consentirgli di recuperare il più presto possibile.