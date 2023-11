Cambio di programmazione per Terra amara nel corso del mese di dicembre su Canale 5: la messa in onda in prima serata verrà infatti sospesa dopo la puntata di domenica 17 dicembre.

In daytime, invece, la soap opera proseguirà regolarmente nella fascia pomeridiana di Canale 5.

La soap opera turca si ferma nella fascia serale Mediaset da metà dicembre

Sono sette le puntate speciali della soap attualmente previste nella fascia di prime time: la prima è stata il 5 novembre e l'ultima sarà trasmessa domenica 17 dicembre.

Un appuntamento che in queste prime settimane di programmazione ha regalato grandi soddisfazioni alla rete ammiraglia Mediaset, con una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori e ben il 15% di share con punte che hanno toccato anche il 24%.

La soap opera turca è stata in grado di mettere i bastoni tra le ruote alle blasonate fiction trasmesse nella stessa fascia oraria su Rai 1, tra cui Cuori 2 e Lea 2.

Le successive domeniche 24 e 31 dicembre la prima serata di Canale 5 sarà occupata da due concerti evento speciali. Non si esclude però che da gennaio 2024 Mediaset possa decidere di riprendere la regolare messa in onda di sera di Terra Amara.

La messa in onda di Terra amara è confermata nel daytime pomeridiano di Canale 5

La messa in onda della soap opera turca proseguirà regolarmente nella fascia del daytime per tutto il mese di dicembre.

L'appuntamento nel daytime feriale, dal lunedì al venerdì, è confermato alle ore 14:10 per tutto l'ultimo mese dell'anno e anche durante il periodo delle feste natalizie.

È confermata anche la programmazione della soap opera al sabato pomeriggio, con puntate speciali della durata di due ore che faranno da traino a Verissimo.

Umit spietata e prova a rovinare la storia tra Demir e Zuleyha

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap previste su Canale 5 rivelano che Umit continuerà ad essere spietata nei confronti di Zuleyha e Demir.

La donna non riuscirà ad accettare l'idea di essere stata rifiutata dal ricco Yaman e cercherà di ostacolare in tutti i modi la sua relazione con la Altun. La sua brama di vendetta la spingerà a mettere in scena una finta gravidanza, con la quale proverà a incastrare e ricattare Demir.

Il ricco Yaman resterà incredulo e quando la verità verrà a galla, la reazione di Zuleyha non sarà delle migliori: la donna non vorrà avere più nulla a che fare con il padre di sua figlia e le comunicherà che da quel momento in poi vivranno da separati in casa.