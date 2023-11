Nei nuovi episodi di Terra amara in programma da lunedì 4 a sabato 9 dicembre Zuleyha deciderà di fuggire da Cukurova insieme ai figli dopo aver appreso che Demir Yaman l'ha tradita con Umit.

Mujgan, invece, perderà la vita dopo essere rimasta vittima di un drammatico incidente aereo. Sermin scoprirà che Umit e Sevda sono in realtà madre e figlia.

Mujgan informa Zuleyha della relazione clandestina tra Demir e Umit

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Mujgan avrà una forte lite con Fikret dopo aver scoperto la sua relazione con Umit. La pediatra a questo punto si vendicherà della collega svelando a Zuleyha della relazione extraconiugale con Demir.

Allo stesso tempo il ricco imprenditore si recherà dal procuratore per chiedergli una spiegazione sul motivo della liberazione di Fikret.

Sevda, nel frattempo, apparirà molto in ansia per Umit ricoverata in ospedale. Per questo motivo la cantante chiamerà la figlia per chiarire se non venisse ascoltata da Sermin, che capirà che tra di loro c'è di più di una semplice amicizia. La cugina di Demir a questo punto informerà Fusun di quanto appreso.

La protagonista scappa con i figli da Cukurova

Zuleyha venderà le azioni dell'azienda Yaman appreso che suo marito l'ha tradita con Umit. La protagonista infatti vorrà fuggire da Cukurova insieme ai figli.

Umit e Fikret, invece, riprenderanno la loro vecchia frequentazione per vendicarsi di Demir.

Mujgan accetterà l'offerta del dottor Metin di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali dopo aver visto l'ex fidanzato in compagnia della collega. La pediatra così salirà su un aereo diretto nella città turca per mettere appunto gli ultimi preparativi in vista del trasloco con il figlioletto.

Zuleyha, invece, deciderà di divorziare da Demir, tanto da voler trasferirsi con Adnan e Leyla.

Cetin e Gulten a questo punto aiuteranno la donna a preparare i bagagli.

Mujgan muore in un incidente aereo

Intanto giungerà una terribile notizia che sconvolgerà la vita di tanti. Fikret, Fekeli e Lutfiye infatti scopriranno che Mujgan è morta nell'esplosione dell'aereo. Il giovane avrà dei rimorsi di coscienza per aver preferito fare la guerra alla famiglia Yaman invece che continuare la sua storia d'amore con la pediatra.

Demir caccerà Gulten dalla villa per non avergli rivelato dove si trova Zuleyha. Il ricco imprenditore poco dopo assumerà un detective privato per scoprire il nascondiglio di sua moglie. Sermin, invece, apprenderà che Sevda si chiama in realtà Fatma, la madre di Ayla ovvero Umit.

Un testimone chiederà a Sevda una somma di denaro per tenere la bocca cucita sull'occultamento del cadavere di un bandito. Zuleyha informata della cosa tornerà a Cukurova per trovare una soluzione con la cantante.