Sono trascorse un paio di settimane dall'ultima volta che negli studi di Uomini&Donne si è parlato di Gemma: tra le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte in questo periodo, infatti, non c'è neppure un accenno alla dama o a una sua nuova conoscenza. Il 28 novembre, intanto, Silvio ha pensato di interrompere la frequentazione con Sabrina a causa di un'intimità che non c'è ancora stata tra loro: il cavaliere dubita infatti dell'interesse che la donna dice di provare nei suoi confronti.

Il ritorno di Ida spegne i riflettori su Gemma

A meno di un mese dall'"insediamento" di Ida sul trono di U&D i fan possono fare un primo bilancio: l'ex dama ha già conquistato le dinamiche del programma, mentre la sua cara amica Gemma è finita nell'ombra.

Leggendo le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state nelle ultime tre settimane, infatti, si apprende che Galgani non è quasi mai stata chiamata al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni. Anche nelle riprese del martedì 28 novembre la 73enne è rimasta al suo posto e Maria De Filippi non ha fatto neanche un accenno al suo percorso o ad una persona che starebbe conoscendo in questo periodo.

Dopo l'abbandono di Maurizio Laudicino, infatti, sulla storica protagonista del Trono Over si sono spenti i riflettori, almeno fino al prossimo innamoramento.

Le incertezze del cavaliere Silvio, Armando assente

Tra i protagonisti della registrazione di U&D del 28 novembre c'è anche Silvio, che al centro dello studio ha palesato i dubbi che sono nati in lui dopo un romantico appuntamento con Sabrina.

Visto che tra loro non c'è stata intimità la sera precedente, il cavaliere ha pensato di non piacere alla dama e per questo ha preso in considerazione l'ipotesi di interrompere la loro conoscenza. La donna ha smentito Venturato, ma ha chiarito che due persone non devono per forza avere rapporti intimi dopo le prime uscite, anzi lei lo trova prematuro in un legame appena iniziato.

Nelle ultime registrazioni intanto Armando era ancora assente agli studi Elios e nessuno ha spiegato il perché: l'imprenditore manca dal parterre da diverse settimane, per la precisione da quando Ida è stata ufficializzata come tronista (era il 7 novembre). Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha confermato il fatto che Incarnato non ha preso parte a nessuna delle registrazioni che si sono svolte in questo periodo se non a quella in cui è rientrato nel cast (una sola puntata dell'edizione 2023/2024).

Baci e poi l'addio tra Alessandro e Roberta

Tra le anticipazioni delle riprese di U&D del 28 novembre ci sono anche quelle su cosa è successo tra Alessandro e Roberta a cena. I due hanno raccontato di essere usciti insieme la sera prima e di essersi scambiati molti baci.

Il cavaliere, però, in studio ha detto di non voler dare l'esclusiva a Di Padua, anzi di aver già visto nel parterre una dama che lo incuriosisce (non ha voluto fare il nome, ma Maria ha precisato che lei e la redazione lo conoscono). Di fronte a queste parole Roberta si è arrabbiata e ha chiuso la conoscenza tornando al suo posto senza che Vicinanza battesse ciglio.