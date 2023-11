L'appuntamento con Terra amara giunge al termine con la quarta e ultima stagione che sarà trasmessa nel corso della primavera del 2024 in prima visione assoluta.

Gli spettatori e appassionati della soap potranno ancora passare un po' di tempo in compagnia delle vicende dei vari protagonisti di Cukurova, prima di salutarli per sempre e dirgli addio.

Le ultime puntate in onda nella primavera 2024

Il gran finale della soap opera arriverà con le puntate conclusive della quarta stagione, la cui messa in onda è in programma a partire dal prossimo dicembre anche su Canale 5.

Anche il pubblico italiano si avvicinerà così all'atteso finale di sempre delle vicende legate agli abitanti di Cukurova: l'epilogo sarà trasmesso nel corso dei primi mesi del 2024, durante la stagione primaverile.

La soap chiuderà così i battenti, dato che in patria si è scelto di non proseguire il racconto delle vicende di Zuleyha: la quinta stagione non è stata messa in cantiere, nonostante il grande successo che ha registrato dal punto di vista auditel in Turchia.

Canale 5 vola negli ascolti con la soap opera turca

Mediaset dovrà dire addio ad uno dei prodotti di maggior successo degli ultimi anni, in grado di assicurare una media di oltre 2,8 milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio e punte di share che hanno toccato anche il 30% con le puntate extra-large trasmesse al sabato pomeriggio.

Ottimi consensi per la serie anche in prime time, dove di domenica sera supera la soglia dei due milioni e mezzo fissi.

Le anticipazioni sul gran finale di sempre della soap opera turca rivelano che Zuleyha si preparerà ad affrontare l'ennesimo dramma che metterà a dura prova la sua vita.

La donna coronerà il suo sogno d'amore con Hakan, uno dei nuovi arrivati della quarta serie che, seppur con gran fatica, riuscirà a far breccia nel cuore della signora di Cukurova.

Le anticipazioni sul gran finale della soap turca: Zuleyha assiste alla morte di Hakan

I due, dopo le nozze, progetteranno la loro vita assieme ma si ritroveranno a fare i conti con l'attentato messo in piedi dalla perfida Betul, la quale deciderà di agire per togliere la vita alla sua rivale.

Durante lo scontro fuoco Hakan si intrometterà tra le due donne e finirà per beccarsi il colpo di pistola che si rivelerà fatale.

Per lui non ci sarà nulla da fare e morirà tra le braccia della sua amata, incredula e sopraffatta dal dolore per questa tragedia che la spingerà a chiudere per sempre con l'amore.

Dopo l'uccisione di Hakan Zuleyha si renderà conto di non volere più nessun uomo al suo fianco e deciderà di occuparsi solo dei suoi figli, compiendo anche opere di bene verso i cittadini bisognosi di Cukurova.