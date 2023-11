Lara Martinelli può cercare la vendetta nei confronti di Marina durante le puntate di Un posto al sole trasmesse durante il mese di dicembre su Rai 3. Dopo la sua scarcerazione, infatti, la ex di Roberto potrebbe tornare e farla pagare alla signora Giordano per le angherie che ha dovuto subire in carcere dalle altre detenute. Viola, invece, potrebbe vendicarsi di Damiano e raccontare a Rosa della passione che c'è stata tra lei e il poliziotto nel corso degli ultimi mesi.

Si precisa che queste sono solo ipotesi di trama e non anticipazioni di ciò che andrà in onda.

Lara può mettere in pericolo la vita di Marina nelle prossime puntate

Per Lara Martinelli dovrebbe arrivare il momento di tornare in libertà e quindi lasciare il carcere. Non si esclude che a quel punto l'ex compagna di Roberto possa ritornare alla sua vita di sempre, con una sete di vendetta ancora più alta, complici i soprusi e le aggressioni che ha da poco subito dietro le sbarre.

Lara potrebbe scoprire ben presto che la regia di quanto è successo è proprio di Marina, la quale ha incaricato una detenuta di farle del male, chiedendole anche di eliminarla per sempre dalla sua vita.

Non è escluso quindi che Lara possa decidere di vendicarsi e mettere in pericolo la stessa vita di Marina.

Damiano sceglie la famiglia, Viola può cercare la vendetta

Ci sarà spazio anche per Viola Bruni nelle nuove puntate della soap opera di Rai 3 in onda nel mese di dicembre, nella quali è previsto un netto riavvicinamento tra Damiano e la sua ex Rosa. Il poliziotto ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia e, in seguito all'attentato che ha coinvolto la moglie, ha comunicato a Viola di voler mettere in stand-by il loro rapporto sentimentale.

Una situazione che Viola potrebbe non accettare, dato che per mettersi insieme al poliziotto ha anche scelto di interrompere il suo matrimonio col marito Eugenio e di comunicare tale decisione anche al piccolo Antonio.

Dopo aver assistito a questo riavvicinamento tra Damiano e Rosa, Viola può decidere di vendicarsi, magari svelando a Rosa quello che c'è stato tra lei e il padre di suo figlio.

La moglie del poliziotto verrebbe così a conoscenza delle notti di passione che Damiano ha vissuto con Viola nel corso dell'ultimo periodo, ma anche delle promesse d'amore che si erano fatti, tra cui quella di uscire al più presto allo scoperto per viversi pienamente la loro storia d'amore.