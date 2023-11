Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara della quarta stagione vedranno Sermin umiliata davanti a tutta Cukurova, costretta ad accettare un lavoro da spazzina. Le sue condizioni saranno talmente precarie che perderà i sensi a causa della fame. Solo Lutifye avrà pietà di lei.

Con grande generosità, Zuleyha distribuirà l'eredità di Hakan tra gli abitanti di Cukurova, auspicando la costruzione di un mondo migliore.

Intanto Fikret, dopo il dolore per la morte di Mujgan, volterà pagina con una nuova donna, Zeynep, alla quale chiederà di sposarlo.

Novità in arrivo anche per Gaffur che con la sua solita goffaggine si troverà ad un appuntamento galante che non andrà come previsto.

Sermin umiliata davanti a tutta Cukurova

Le anticipazioni della quarta stagione di Terra amara vedranno Sermin sola e senza un soldo. La fortuna non sarà più dalla sua parte e non avendo nemmeno da mangiare, perderà i sensi davanti al municipio della città.

Sarà Lutfyie a raccontare quanto accaduto a Zuleyha e Fikret, dopo che saranno tornati devastati dal funerale di Hakan, morto per salvare Altun.

A uccidere Hakan, il nuovo amore di Zuleyha, è stata Betul, che si darà alla fuga nella speranza di non essere rintracciata dalla polizia.

Fikret chiede a Zeynep di sposarlo

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che dopo la tragica morte di Mujgan, Fikret vivrà momenti bui. Grazie all'incontro con Zeynep tornerà però a sorridere e ad avere fiducia nella vita. Lutfiye lo accompagnerà ad acquistare un anello di fidanzamento per la sua amata.

Zeynep si lascerà andare a un commosso pianto quando Fikret le chiederà di sposarlo.

Novità anche per Gaffur che dopo tanto tempo sarà felice di incontrare una nuova donna. Il loro primo appuntamento però non andrà come previsto, dato che entrambi si recheranno in posti diversi.

Zuleyha distrutta per la morte di Hakan

La morte di Hakan nella stagione finale di Terra Amara darà il colpo di grazia a Zuleyha, che vorrà fare un regalo agli abitanti di Cukurova per ricordare il suo grande amore.

Altun, con grande generosità, distribuirà tra loro l'eredità di Hakan con l'augurio di costruire un mondo migliore. Tutti la applaudiranno, tranne Colak.

Zuleyha continuerà con la sua battaglia per far arrestare Betul, colei che le ha distrutto il sogno di sposare Hakan. Peccato che Betul si sia procurata dei passaporti falsi e stia per lasciare la città con Abdulkadir, riuscendo ad attraversare il confine.

Per Colak i problemi non finiranno qui. Le autorità, dopo aver effettuato dei controlli, faranno chiudere il suo ristorante facendogli perdere tutti i suoi clienti. Colak sarà certo che sia stata Lutfiye a tradirlo e così incaricherà i suoi uomini di ucciderla senza pietà.