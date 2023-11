La tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi potrebbe terminare a breve. Durante l'aperitivo del Grande Fratello l'attore stava lavando i piatti con Grecia Colmenares quando non ha digerito una frase pronunciata da Luzzi. Parlando con Letizia Petris, Varrese, ha dichiarato di essere stanco delle continue frecciatine da parte della coinquilina e ha rivelato di non essere più disposto a fare finta di nulla.

Luzzi stuzzica Varrese

Ieri sera, i concorrenti del GF hanno effettuato l'aperitivo. Al termine Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese hanno lavato le stoviglie e dato una sistemata alla cucina.

A un certo punto Giuseppe Garibaldi ha fatto notare come tutti stessero in cucina ad aspettare Grecia e Massimiliano che terminassero. In replica, Varrese ha affermato: "Non pulisco più. Il tempo della cena è finito".

Beatrice Luzzi ha fatto notare al coinquilino che dovevano ancora cenare, visto che si è trattato di un aperitivo. Dunque con ironia ha chiesto agli altri concorrenti presenti di preparare qualcosa di elaborato: "Ragazzi volete la pasta, facciamo un po' di frittura?".

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Stanco delle continue frecciatine di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese si è sfogato con Letizia Petris. Il diretto interessato ha detto di non riuscire a tollerare più l'atteggiamento della coinquilina: "Non la sopporto, è antipatica".

Inoltre ha riferito che Beatrice Luzzi non deve prendersi troppa confidenza, poiché per lui il gioco è bello quando dura poco.

Petris ha cercare di stemperare la tensione, spiegando a Varrese che Beatrice Luzzi è una provocatrice ma non fa le cose con cattiveria. Dunque ha consigliato all'attore di non dare troppo peso a quanto accaduto poco prima.

Dal canto suo Massimiliano Varrese ha precisato di avere sorvolato anche in altre occasioni, quindi non è più disposto a restare in silenzio.

Il precedente

Il giorno precedente, i concorrenti hanno effettuato il gioco della bottiglia. Massimiliano Varrese è stato costretto a fare il nome di un coinquilino che riteneva antipatico ed essendo una penitenza, l'attore ha deciso di fare il nome di Beatrice Luzzi.

Al termine del gioco quest'ultima ha deciso di raggiungere Varrese e chiedere spiegazioni sulla sua risposta. Nel momento in cui il 47enne ha ribadito che stava scherzando, Luzzi non ci ha creduto.

All'inizio del reality show Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non andavano affatto d'accordo. In un secondo momento i due hanno deciso di mettere a tacere i dissapori e iniziare una "convivenza forzata" più pacifica. In questi ultimi giorni l'impressione è che l'idillio stia per giungere al termine.