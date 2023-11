Ida Platano sbarca nel cast di Uomini e donne come nuova tronista. La notizia è stata diffusa in queste ore sul profilo ufficiale social della trasmissione di Maria De Filippi, dove è stata annunciata la presenza dell'ex dama siciliana del trono over come volto del trono classico.

Una presenza che non passerà affatto inosservata e che in queste ore ha già scatenato accese polemiche sui social al punto che in tanti hanno puntato il dito contro la trasmissione per la scelta di puntare sull'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Ida Platano ritorna nel cast di Uomini e donne come tronista delle prossime puntate

L'appuntamento con le nuove puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sarà dunque caratterizzato dall'arrivo in studio di Ida Platano come nuova tronista.

Dopo l'addio di Manuela Carriero sarà dunque l'ex dama del trono over a prendere il suo posto in studio e a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Ida è reduce dalla fine della relazione con Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che circa un anno fa le aveva fatto battere il cuore al punto da convincerla a lasciare la trasmissione per vivere questa storia d'amore fuori dal contesto televisivo.

È finita tra Ida e Alessandro: la coppia nata nel trono over è già 'scoppiata'

Le cose tra i due, però, non hanno funzionato: da circa due mesi erano spariti sui social al punto da insospettire i numerosi fan, molti dei quali temevano proprio un possibile addio.

La conferma della rottura definitiva tra i due è arrivata in queste ore con l'annuncio di Ida Platano come nuovo volto del trono classico.

Sarà lei a mettersi in gioco nel corso delle prossime nuove puntate di questa edizione, con la speranza di lasciarsi alle spalle la fine tormentata delle sue storie d'amore con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.

Scoppia la polemica dei fan contro la presenza di Ida nel cast del trono classico: 'Vergogna'

Intanto, però, la notizia della presenza di Ida nel cast del trono classico ha suscitato una marea di polemiche e critiche da parte dei fan, molti dei quali furiosi nei confronti della trasmissione di Canale 5.

"Ma perché puntare ancora su Ida e non su un volto nuovo? La trovo una scelta pessima e vergognosa", ha scritto un appassionato della trasmissione di Maria De Filippi.

"Che vergogna, ma davvero hanno bisogno di Ida per tirare su gli ascolti del programma? Sono senza parole", ha sentenziato un utente sui social.

"Ancora Ida Platano a U&D? E addirittura come nuova tronista di questa edizione? Una scelta davvero incomprensibile", ha commentato ancora qualcun altro sui social.

"Motivo in più per non guardare il programma", ha scritto un altro appassionato della trasmissione.