Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 28 novembre confermano l'assenza di Armando Incarnato in studio: il cavaliere ha partecipato ad un solo appuntamento di quest'edizione (quello in cui Ida è stata ufficializzata nel ruolo di tronista), dopodiché non si è più visto agli Elios. Tra Alessio e Claudia non c'è stato nessun riavvicinamento, anzi lei ha ballato con un altro signore del parterre, mentre tra Silvio e Sabrina c'è stata un'incomprensione sulla mancata intimità della sera prima.

Dubbi sulla 'sparizione' di Armando da U&D

Tra gli spoiler che il blogger Pugnaloni ha dato sulla registrazione di U&D che si è svolta nel pomeriggio del 28 novembre, spicca quella sull'assenza di Armando in studio.

L'imprenditore campano manca dagli Elios da diverse settimane, anzi forse è meglio dire che ha preso parte ad una sola puntata di quest'edizione e poi è sparito dal parterre.

Incarnato è rientrato in trasmissione nel corso delle riprese del 7 novembre, ovvero quelle che hanno anche visto il ritorno di Ida nel cast dopo circa un anno e nell'inedito ruolo di tronista.

Fatta eccezione per questa partecipazione, l'uomo non si è più visto e nessuno ha mai spiegato il perché o ha fatto cenno ai motivi di questo forfait del tutto inaspettato.

Baci e poi addio tra Alessandro e Roberta

Come avevano anticipato nella registrazione di ieri, Alessandro e Roberta hanno cenato insieme e si sono baciati più volte.

Nel corso delle riprese odierne di U&D, infatti, i due hanno raccontato di essersi trovati molto bene fuori dagli studi tv, come se la loro complicità fosse addirittura cresciuta dopo un anno di lontananza.

Interpellato su quello che intende fare, però, Vicinanza ha ammesso di non volersi limitare alla frequentazione con Di Padua: il cavaliere, in particolare, ha notato una dama del parterre della quale non ha voluto fare il nome.

Questo mezzo dietrofront dell'uomo non è piaciuto affatto a Roberta, che nel pomeriggio ha deciso di chiudere la conoscenza perché non vuole che la persona che esce con lei veda anche altre.

Non è durato neppure una settimana, dunque, il ritorno di fiamma tra l'ex fidanzato di Ida e la sua storica "antagonista" televisiva.

Brando torna dopo aver avuto il Covid

Tra Alessio e Claudia, invece, non c'è stato nessun riavvicinamento: a distanza di qualche settimana dalla rottura, la dama e il cavaliere di U&D continuano ad ignorarsi e a ballare con altri componenti del parterre magari con la speranza di provare nuovi interessi.

Nel corso della registrazione del 28 novembre, inoltre, Barbara si è detta contenta della frequentazione che ha iniziato con un nuovo signore del cast, anche se tra loro non ci sono stati baci.

Silvio ha palesato dei dubbi su Sabrina perché la sera prima ha detto no ad un'intimità, mentre Marco Antonio è riuscito a riconquistare la fiducia di Emanuela dopo il bacio che ha dato a Roberta.

Sul fronte giovani, invece, si è parlato del ritorno in studio di Brando (è stato assente per una positività al Covid) e della bella esterna che ha fatto con Raffaella; Cristian ha litigato con Virginia ma lei oggi era presente.

Ida, infine, è uscita con Ernesto e si è trovata bene, ma il suo ex corteggiatore Mattia è tornato per proporsi a Jasna: la dama ha rifiutato perché non contraccambia l'interesse.