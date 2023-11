Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 28 novembre rivelano che Alessandro Vicinanza finirà per deludere Roberta Di Padua, dopo che avevano deciso di riprendere il loro rapporto. I due hanno avuto modo di vedersi in esterna ma poi, nel corso del confronto in studio, è venuto fuori che il cavaliere intende conoscere anche altre dame e a quel punto Roberta ha messo un punto alla loro frequentazione.

Intanto Armando Incarnato non ha preso parte alle registrazioni di questa settimana e, al momento, non si conoscono i motivi della sua assenza in trasmissione.

Alessandro e Roberta in esterna insieme: una cena e diversi baci fra i due

Alessandro e Roberta hanno avuto modo di vedersi in esterna fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi. I due hanno cenato assieme e, nel raccontare come si è svolta la serata, non hanno nascosto che ci sono stati diversi baci.

Vicinanza ammesso di essere stato molto bene in compagnia di Roberta e di aver trascorso una serata di assoluta spensieratezza, come non accadeva da diversi mesi. Tuttavia in trasmissione è venuto fuori che il cavaliere intende portare avanti anche altre frequentazioni con altre dame. Insomma non vuole concentrarsi solo su Roberta, bensì avere la possibilità di portare in esterna anche altre dame del parterre over.

Roberta delusa, chiude già con Alessandro dopo il riavvicinamento

Stando a quanto rivelato dalla conduttrice Maria De Filippi ci sarebbe già una dama che ha fatto breccia nel suo cuore, anche se al momento Alessandro ha preferito non dirne il nome.

Tanto è bastato per scatenare la delusione di Roberta Di Padua che quindi ha comunicato la sua decisione di interrompere la frequentazione con l'ex di Ida, nonostante il buon feeling.

Armando Incarnato assente in studio, silenzio su Gemma

Intanto Armando Incarnato continuerà a non essere presente in studio. Anche questa settimana infatti non ha preso parte alle riprese del programma pomeridiano di Maria De Filippi e, in trasmissione, non è stata proferita parola sul perché. Lo stesso Armando non si è sbilanciato sui social sul motivo di questa sua nuova assenza in studio dopo che, qualche settimana fa, aveva fatto il suo ingresso in studio per tornare a mettersi in gioco nel parterre del trono over.

Silenzio anche sulle vicende di Gemma Galgani che, nelle ultime settimane, non ha avuto modo di conoscere dei nuovi pretendenti.