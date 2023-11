Ad oggi non c'è stato nessun annuncio ufficiale da parte della Fremantle, tuttavia la notizia dell'addio di Peppe Zarbo ad Un posto al sole viene data per certo da numerose testate. Il suo post lascia pochi spazi a dubbi anche se presumibilmente c'è ancora margine per un cambio di idea, dell'ultimo minuto, da parte dell'attore.

In attesa di saperne di più, sulle pagine social dedicati alla soap l'argomento è diventato virale e sono iniziati a circolare alcuni nomi per un ipotetico recasting di Franco Boschi. A seguire una lista degli attori che gli spettatori vorrebbero vedere con indosso l'iconico giubbotto di pelle di Franco.

Per i fan di Un posto al sole, Franco Boschi è insostituibile

Sulla pagina Instagram Upaspoiler, gestita dall'autore di questo articolo, è stata posta questa precisa domanda: "Scrivi il nome di un attore che vedresti bene nei panni di Franco Boschi". Sono arrivate centinaia di risposte e la più frequente è stata quella che Franco non può e non deve essere sostituito.

Altri invece hanno suggerito che più di una sostituzione ci potrebbe essere una sorta di avvicendamento tra lui e suo figlio Nunzio (Vladmir Randazzo), che ne raccoglierebbe l'eredità.

Molti fan però hanno accettato il gioco e hanno proposto alcuni nomi. Ovviamente non sono mancate alcune provocazioni ironiche, quali Vin Diesel e The Rock, mentre qualcun altro ha preferito virare su attori come Raul Bova e Francesco Favino.

Carmine Recano è il nome preferito, seguito da Giuseppe Zeno

Il nome più ricorrente come sostituto di Franco Boschi è stato quello di Carmine Recano, il comandante Massimo Esposito della serie tv Mare Fuori. L'attore ha una certa somiglianza con Peppe Zarbo inoltre ha anche un legame con Upas, in passato ha infatti interpretato Ciro Gambardella, l'assassino di Rita Giordano.

In seconda posizione si è piazzato Giuseppe Zeno, volto molto amato dal pubblico e presenza costante nelle più celebri serie Rai e Mediaset. Attualmente lo si può vedere in azione In Blanca 2 nei panni dell'ispettore Liguori. Visti i numerosi impegni e un cachet proibitivo difficilmente potrebbe entrare in Upas, tuttavia anche lui è legato al daily drama partenopeo.

In passato, infatti, interpretò un pugile omosessuale, ironicamente innamorato proprio di Franco Boschi.

Da Luca Argentero a Pierpaolo Spollon: le altre proposte del pubblico di Upas

I fan difficilmente accetterebbero un "nuovo" Franco Boschi ma se proprio dovesse esserci un recasting vorrebbero qualcuno di famoso e carismatico. Subito dopo Recano e Zeno ci sono altri nomi più ricorrente, anche se in misura minore. Tra questi è giusto menzionare Luca Argentero volto familiare al pubblico Rai per Doc -nelle tue mani, Pierpaolo Spollon (Blanca, Doc- nelle tue mani, Che Dio ci aiuti) e Daniele Pecci (Cuori).